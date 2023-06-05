Cтоимость компании Маска достигла $5 млрд после разрешения на вживление чипа в мозг

Стоимость американской нейротехнологической компании американского предпринимателя Илона Маска Neuralink достигла $5 млрд после получения разрешения на проведение клинических испытаний по вживлению чипа в человеческий мозг. Об этом сообщило агентство Reuters 5 июня со ссылкой на источники.

По их данным, после получения разрешения, стоимость стартапа выросла на $3 млрд по сравнению с показателем 2021 года. При этом эксперты подчеркивают, что компании может потребоваться еще несколько лет, чтобы получить разрешение на коммерческое использование разработок.

Кип Людвиг, бывший директор по нейроинженерии Национального института здоровья США, выразил мнение, что получение коммерческого разрешения может занять не менее 10 лет.

В материале отмечается, что некоторые исследователи и вовсе скептически отнеслись к подобной оценке стоимости Neuralink. Например, ученый и предприниматель Арун Шридхар назвал ее безумной, сославшись на крайне раннюю стадию разработки мозгового импланта.

«Исследование по оценке безопасности и переносимости ни в коей мере не может оправдать стоимость в $5 млрд», — приводит его слова агентство.

Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 года. Целью являлось объединение усилий ведущих специалистов в области разработки нейроинтерфейсов и создания роботов, способных имплантировать почти неограниченное число электродов в мозг.

В декабре 2022 года, стало известно, что в США начали федеральное расследование в отношении Neuralink из-за сообщений об испытаниях на животных. Оно началось из-за предполагаемого незаконного перемещения опасных патогенов при передаче имплантов из мозга обезьян.

Кроме того, Reuters тогда писало, что с 2018 года в результате экспериментов в Neuralink погибли около 1,5 тыс. животных. Однако, по словам источников, это приблизительные данные, так как компания не ведет точного учета количества используемым в опытах и погибших животных.

При этом в апреле 2021 года Маск рассказал об успешном протезировании мозгового чипа. Эксперимент проводился на девятилетней обезьяне. Компания публиковала кадры, на которых животное играет в пинг-понг, управляя внутриигровыми действиями своим разумом с помощью вживленных нейронных нитей.