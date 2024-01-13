В Росавиации сообщили о возобновлении работы аэропорта в Архангельске
Архангельский аэропорт Талаги возобновил работу после выката самолета Як-42Д за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом в субботу, 13 января, говорится в сообщении представителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
«Архангельский аэропорт Талаги открылся в субботу, 13 января, в 01:40 мск. Самолет Як-42Д авиакомпании «Арктика» отбуксирован на стоянку», — сказано в сообщении.
Событие было классифицировано как серьезный авиационный инцидент.
Ранее, 12 января, аэропорт Талаги в Архангельске временно закрыли из-за выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы пассажирского самолета Як-42. Самолет выполнял рейс Ардерма-2 – Талаги. Пострадавших в результате случившегося нет.