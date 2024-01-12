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Аэропорт в Архангельске временно закрыт из-за выкатившегося за пределы ВПП самолета

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Фото: Западное МСУТ СК России
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Аэропорт Талаги в Архангельске временно закрыли из-за подготовки к буксировке пассажирского самолета Як-42, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы ранее этим вечером. Об этом 12 января сообщили в Росавиации.

«В пятницу, 12 января, около 18:00 мск в аэропорту Архангельска (Талаги) самолет Як-42 авиакомпании «Арктика» после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) <…>. Аэропорт временно закрыт — застрявший в снегу Як-42 готовится к буксировке на стоянку. Предварительно, внешних повреждений самолет не получил», — говорится в заявлении.

Пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщила в Telegram-канале, что самолет выполнял рейс Ардерма-2 – Талаги. Пострадавших в результате случившегося нет.

Архангельский следственный отдел на транспорте уже проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта»), устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Ранее, 9 января, самолет авиакомпании «Нордстар», выполнявший рейс Красноярск – Норильск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту города прибытия. Воздушное судно отбуксировали к месту стоянки. Пострадавших нет. Начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта»).

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