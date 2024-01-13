Разбитую машину Ким Кардашьян выставили на продажу за $100 тыс.

Блогер и телезвезда Ким Кардашьян решила продать свой разбитый автомобиль. Об этом рассказала газета The Sun в четверг, 11 января.

По информации издания, стоимость машины марки Range Rover, выпущенной в 2002 году, составила $99,95 тыс. после аварии.

На фотографиях автомобиля серебряного цвета видно, что у него вывернуты подушки безопасности, на корпусе есть несколько вмятин, бамперы разбиты, фары и заднее стекло отсутствуют, сообщает «Газета.ру».

По информации издания, авто подарила мать Ким, Крис Дженнер, на 42-й день рождения дочери.

Ранее, 5 января, сообщалось, что Ким Кардашьян на отдыхе в горах надела шубу и меховую шапку-ушанку, возможно, отдавая дань тренду на русские стили Russian core и Slavic Bimbo Girl, появившемуся в социальных сетях.