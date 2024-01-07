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Ким Кардашьян своим нарядом поддержала тренд на русский стиль

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Фото: kimkardashian
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Блогер и телезвезда Ким Кардашьян на отдыхе в горах надела шубу и меховую шапку-ушанку, возможно, отдавая дань тренду на русский стиль, появившемуся в социальных сетях. Фотографии в этом наряде она опубликовала 5 января на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Ким Кардашьян добавила на фото замерзший эмодзи с намеком на морозную погоду. Более миллиона пользователей соцсети лайкнули публикацию, в том числе и русскоязычные подписчики.

При этом пользователи в комментариях указали, что стиль Кардашьян вдохновлен трендами Russian core и Slavic Bimbo Girl, которые предусматривают одежду и аксессуары славянской культуры.

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Ранее, 23 ноября, певица Катя Лель попала в топ-3 трендов во всем мире на Spotify с песней «Мой мармеладный». Композиция завирусилась в соцсетях, когда пользователи из разных стран стали снимать под нее видеоролики. В них люди пытаются повторить типичный образ русской девушки и танцуют в мехах — шубах и объемных шапках.

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