Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино и сериалы

«Афера Оливера Твиста», 18+

Режиссер: Мартин Оуэн. В ролях: Рафферти Лоу, Майкл Кейн, Лина Хиди, Рита Ора, Ноэль Кларк, Джейсон Мацца, Дэвид Уоллиамс

Российская телепремьера британской криминальной драмы Мартина Оуэна состоится 14 января на телеканале РЕН ТВ. Фильм с Майклом Кейном («Бэтмен: Начало», «Убрать Картера»), Линой Хиди («Братья Гримм», «Игра престолов») и певицей Ритой Орой в ведущих ролях — современная интерпретация романа Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста».

Действие картины разворачивается в Лондоне в наши дни. Герой — юный уличный художник, который нечаянно ввязывается в банду. Парню предстоит поучаствовать в ограблении бизнесмена по имени Лосберн, а именно — выкрасть картины кисти Уильяма Хогарта. Твиста сыграл сын Джуда Лоу Рафферти. Пока что это самый успешный проект звездного наследника.

14 января в 15:45, в эфире телеканала РЕН ТВ

«Настоящий детектив», 18+

Режиссер: Исса Лопес. В ролях: Джоди Фостер, Кали Рейс, Кристофер Экклстон, Джон Хоукс, Фиона Шоу

Съемки четвертого сезона знакового детективного сериала велись с ноября 2022 года в Исландии. Действие новинки происходит в городе Эннис на Аляске. По сюжету шесть мужчин — сотрудников научно-исследовательской станции бесследно исчезают и за дело берутся две женщины-полицейские.

В отличие от прошлых сезоно, в создании нового «отец настоящего детектива» Ник Пиццолатто не участвовал. Традиционно в каждом новом сезоне — своя сюжетная линия и действующие лица. Первый сезон «Настоящего детектива» в свое время получил пять наград «Эмми» и две премии Гильдии сценаристов США.

14 января, стриминговый сервис HBO

«Третий лишний», 18+

Режиссер: Сет Макфарлейн. В ролях: Скотт Граймз, Аланна Юбак, Сет Макфарлейн, Макс Бурхолдер, Джорджиа Уигэм, Франческа Ксереб, Шеннон Ди

Сериальный приквел комедии 2012 года с Марком Уолбергом и Милой Кунис перемещает зрителя в 1993 год, когда Джон Беннетт и его плюшевый говорящий медведь Тед ходят в старшую школу. Тед пытается помочь парню избавиться от статуса аутсайдера, а именно — потерять девственность, напиться на тусовке и далее по списку.

Дубляжом Теда вновь занялся Сет Макфайрлейн, который и срежиссировал шоу. Роль юного Джона досталась Максу Буркхолдеру, который к своим 26 годам уже был задействован в 47 полнометражных и анимационных проектах. Оригинальный фильм с Уолбергом сорвал куш суммой $549 млн, а у сериала рейтинг ожидания на «Кинопоиске» составляет 100%.

14 января, стриминговая платформа Peacock

«Гранчестер», 18+

Режиссеры: Роб Эванс, Тим Файвелл, Эдвард Беннет. В ролях: Робсон Грин, Том Бритни, Джеймс Нортон, Пип Торренс, Том Остин, Кейси Эйнсуорт, Джемма Редгрейв

Основанная на цикле рассказов «Тайны Гранчестера» Джеймса Рэнси британская детективная драма получила долгожданное продолжение — премьера 1-го эпизода 8-го сезона состоится 11 января. Сюжет разворачивается в 1950-х годах в деревне Гранчестер в Кембриджшире.

В первом сезоне один из прихожан местной церкви умирает при загадочных обстоятельствах, и молодой преподобный Сидни Чемберс начинает собственное расследование. С четвертого его сменяет преемник Уилл, роль которого исполнил Том Бритни, но задача у него та же, что у Чемберса — помогать местному детективу Джорди Киттингу в раскрытии преступлений в неспокойной деревне.

11 января, британский сервис ITV

Театр

«Гример», 12+

Режиссер: Эдуард Бояков. В ролях: Эдуард Флёров, Валентин Клементьев, Евдокия Германова, Дарья Дуженкова, Сергей Гребенников

Спектакль Эдуарда Боякова в старинной усадьбе Салтыковых-Чертковых основан на русской классике. Талантливый юноша и прекрасная молодая актриса влюблены друг в друга. Он — театральный художник-гример. Она — звезда графского театра, спектакли которого посещает сам император. Их судьбы и жизни в руках хозяина — бессердечного графа, которому приглянулась юная красавица.

Фото: предоставлено пресс-службой Нового театра п/р Эдуарда Боякова

Зрители перемещаются по усадьбе, становясь свидетелями репетиций, свиданий, любовных клятв, исповеди, приготовления трапезы, быта крестьян на скотном дворе, где обитают живые куры и козочка. А затем в театральном зале смотрят финал истории. Живая музыка, роскошные интерьеры XVIII–XIX веков.

12 и 13 января в 19:00, Новый Театр под руководством Эдуарда Боякова

«Ночь игуаны», 18+

Постановка, сценография, музыка: Николай Коляда. В ролях: Татьяна Бунькова/Ирина Плесняева, Валерий Зайцев/Евгений Корнильцев, Василина Маковцева, Юлия Беспалова/Вера Цвиткис и другие

Фото: предоставлено пресс-службой Коляда-Театра «На Страстном»

Коляда-Театр из Екатеринбурга представляет 17 января премьеру — спектакль на основе пьесы американского драматурга Теннеси Уильямса «Ночь игуаны». Произведение было экранизировано в 1964 году Джоном Хьюстоном. А вот театральная история у нее не такая богатая, по крайней мере в России, где спектакль показывали в 1989 году в Малом театре и в 2001-м в Театре им. Евг. Вахтангова.

Сюжет оригинальной пьесы разворачивается вокруг преподобного Епископальной церкви Лоуренса Шеннона. Он лишился сана из-за обвинения в интимной связи с несовершеннолетней, а теперь работает гидом в Мексике. Он увлекается 17-летней студенткой баптистского женского колледжа, а параллельно пытается примириться со своими страстями и с самим собой.

17 января в 19:00, Театральный центр на Страстном

«150 причин не защищать Родину», 12+

Режиссер и автор пьесы: Елена Гремина. Режиссер восстановления: Варвара Фаэр. В ролях: Ольга Злодеева, Мария Степанова, Милена Цховреба, Варвара Фаэр/Юлия Пономаренко, Мария Кузмичева.

Фото: предоставлено пресс-службой ТЕАТР.DOC

Спектакль Еленой Греминой был впервые представлен публике в 2013 году. Варвара Фаэр восстановила его с новым составом артистов уже после смерти Греминой. Постановка посвящена падению Константинополя 29 мая 1453 года. В постановке использованы подлинные стихи Юнуса Эмре и Мехмета Фатиха, специально переведенные с турецкого языка для спектакля.

Пять актрис рассказывают зрителю о стратегиях выживания в эпоху перемен и вводят его в исторический экскурс, охватывая все стороны конфликта и рассуждая, можно ли было избежать войны, как общество приходит к разрушению мира и как те или иные действия (или бездействие) влияют на ход событий. Музыку к постановке написал Дмитрий Власик, солист Московской филармонии им. П.И. Чайковского.

11 января в 20:00, Театр.doc на Лесной

Концерты

V Зимний международный фестиваль искусств в Москве, 6+

Юбилейный, пятый фестиваль народного артиста СССР Юрия Башмета включит в себя 18 концертных вечеров на шести столичных площадках. Одной из них впервые станет ГМИИ им. Пушкина. По традиции особенный концерт запланирован на 24 января — день рождения маэстро. В программе музыкальные шоу, спектакли и литературные вечера.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Юрий Башмет

В числе участников этого года, помимо самого Башмета, заявлены камерный ансамбль «Солисты Москвы», государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и Всероссийский юношеский симфонический оркестр. А также отечественные звезды: Константин Хабенский, Ильдар Абдразаков, Игорь Верник. Из-за рубежа к выступлениям присоединятся австрийский баритон Маркус Верба и испанский певец Хуан Рафаэль Кортес Сантьяго.

10 января — 10 февраля, в Концертном зале им. Чайковского, МХТ им. Чехова, Театре им. Н.В. Гоголя, концертном зале «Зарядье», Башмет-Центре и ГМИИ им. Пушкина

Торжественное закрытие фестиваля «Хибла Герзмава приглашает…», 6+

Гала-концерт «Праздничные фанфары» завершает фестиваль Хиблы Герзмавы, открывшийся 26 августа в Абхазии. Всего в рамках музыкального марафона прошло более 20 мероприятий по всей России. Финал фестиваля состоится в родном театре Герзмавы, МАМТе им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Фото: Предоставлено пресс-службой

Кроме лауреатов I Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмавы, в гала-концерте примет участие специальный гость, обладатель первой премии и золотой медали среди мужчин XVII Конкурса им. П.И. Чайковского Сон Чи Хун (Южная Корея). За дирижерский пульт встанет Ариф Дадашев, режиссер шоу — народный артист РФ Александр Титель.

13 января, МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко

Старый Новый год с Денисом Мацуевым, 6+

Народный артист РФ Денис Мацуев даст гала-концерт. Маэстро подготовил программу «От классики до джаза», куда вошли в том числе шедевры Бетховена, Шуберта, Шопена, Штрауса, Чайковского и Рахманинова.

Фото: предоставлено пресс-службой. Денис Мацуев

Сам Мацуев обещает не только сыграть ключевые произведения истории классической музыки, но и рассказать о каждом из них, проведя ликбез для аудитории от мала до велика. Пианист поделится любимыми музыкальными миниатюрами, сыграв их для поклонников. Последним стоит ждать импровизаций и сюрпризов от маэстро, которыми он традиционно дополняет каждый свой концерт.

14 января, Crocus City Hall

Музеи

Выставка Юлии Косульниковой «Юля», 12+

Выставка художницы с фотографической памятью и особенностями физического здоровья Юлии Косульниковой включает в себя 50 произведений. Экспозиция рассказывает о творческом пути Косульниковой, которая никогда не училась живописи и стала самоучкой. Фишка художницы в том, что она рисует то, что видит, а это, в силу ее образа жизни, больничные коридоры, медицинские кресла, сотрудники здравоохранения и пациенты.

Фото: Предоставлено пресс-службой

Сейчас Косульникова живет и работает в Волосовском психоневрологическом интернате, где каждый день продолжает заниматься искусством в своей комнате. Волонтеры помогают девушке с материалами и организацией выставок. Косульникова — участница IV Уральской биеннале современного искусства, коллективных выставок «Тот, кем я не был» в ЦСИ «Винзавод» и «Вне истеблишмента» в Русском музее. Последний забрал ряд работ Косульниковой в свое собрание.

до 15 марта 2024, Еврейский музей и центр толерантности

Выставка плаката Techno Influence, 18+

Это проект студентов программы НИУ ВШЭ «Дизайн и программирование». Учащиеся первого курса бакалавриата представят печатные и цифровые плакаты на тему влияния технологий на окружающий мир. Формат плаката избран для выставки как способ громкого высказывания — впрочем, в истории графического дизайна плакат всегда использовался именно для этого.

Фото: Предоставлено пресс-службой.

Всего в экспозиции участвуют 20 студентов. Они размышляют о том, каково место человека в постоянно меняющемся и обновляющемся мире технологий. А зрителю предлагают подумать о последствиях этого прогресса и познакомиться с искусством чтения плаката как носителя емкого и краткого высказывания.

13-28 января, центр творческих индустрий «Фабрика»

Выставка Михаила Молочникова «Небесный ветер», 18+

Персональная выставка Михаила Молочникова открылась еще в конце декабря и, по сути, представляет его ретроспективу, творческий и духовный путь от истоков его художественного опыта и до настоящего момента. В экспозицию вошли скульптура, графика, коллажи и даже книги художника, в сумме это около 60 объектов.

Фото: Предоставлено пресс-службой gum-red-line

Молочников — один из основоположников направления «книга художника». Произведения художника хранятся в ГМИИ им. А.С. Пушкина, Третьяковской галерее, Государственном Русском музее и Калининградской художественной галерее, а также в институциях Германии, Египта и США.

до 1 февраля 2024 году, ГУМ-RED-LINE