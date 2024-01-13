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Блогера Александра Шпака объявили в розыск

МВД России объявило в розыск блогера Александра Шпака по уголовной статье
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Фото: соцсети
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МВД РФ объявило в розыск блогера и культуриста Александра Шпака. Такие данные следуют из базы МВД в субботу, 13 января.

«Шпак Александр Константинович. 1 апреля 1979 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в документе. О какой именно статье уголовного кодекса идет речь, в карточке не сообщается.

Предполагается, что на него могло быть возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. Такую информацию сообщило ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

6 октября 2023 года Шпак был признан виновным в нескольких административных нарушениях по статье 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Слушание проводилось в Тверском суде Москвы. По каждому из нарушений он получил штраф.

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Ранее, 14 сентября, сообщалось, что в отношении экс-футболиста и блогера Евгения Савина, известного как КраСава, ведется проверка по статье о дискриминации Вооруженных сил (ВС РФ), в отношении него может быть возбуждено уголовное дело.

Закон об уголовном наказании за фейки и дискредитацию ВС РФ президент России Владимир Путин подписал в марте 2022 года.

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