Власти Кении заявили о намерении направить в РФ 10 тыс. граждан для трудоустройства

Власти Кении договорились о 10 тыс. рабочих мест в России для трудоустройства своих граждан. Также кенийцы отправятся на работу в Саудовскую Аравию, Германию, Израиль и Сербию. Об этом 12 января сообщил пресс-секретарь президента страны Хусейн Мохамед.

«2,5 тыс. вакансий медсестер и медицинских работников в Саудовской Аравии теперь открыты для квалифицированных кенийцев. <...> Еще больше возможностей появится после заключения двусторонних соглашений: Германия: 250 тыс. рабочих мест, Израиль: 30 тыс. рабочих мест в сельском хозяйстве <...> Сербия: 20 тыс. рабочих мест в строительстве и сфере услуг. Россия: 10 тыс. рабочих мест», — написал он в соцсети X.

Мохамед также отметил, что президент Кении Уильям Руто стремится позиционировать государство как «конкурентоспособный источник профессиональной, квалифицированной и полуквалифицированной рабочей силы», а также продвигать ее как страну для инвестиций, производства, торговли и туризма.

Ранее, 10 января, президент РФ Владимир Путин в ходе своей рабочей поездки на Чукотку сообщил, что в России наблюдается минимальный уровень безработицы. Также он обратил внимание на то, что в стране зафиксирован большой дефицит кадров, в особенности высококвалифицированных работников.

До этого, 9 января, генеральный директор ВНИИ труда Минтруда Дмитрий Платыгин сообщил, что в перспективе до 2030 года в РФ добавится еще более 2 млн рабочих мест к уже существующим. Он добавил, что рынок труда соискателя, который сформировался в 2023-м, продолжит развитие.