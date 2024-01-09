В перспективе до 2030 года в РФ добавится еще более 2 млн рабочих мест к уже существующим, заявил «Известиям» генеральный директор ВНИИ труда Минтруда Дмитрий Платыгин. Он добавил, что рынок труда соискателя, который сформировался в 2023-м, продолжит развитие.

«В такой ситуации, чтобы привлечь или сохранить квалифицированных сотрудников, работодатели вынуждены предлагать лучшие, чем у конкурентов, условия труда, в том числе и повышать зарплату», — отметил эксперт.

Основная часть новых рабочих мест появится в обрабатывающей промышленности, считает член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. По его словам, это связано с развитием импортозамещения и оборонно-промышленного комплекса. Сейчас оборонный сектор за счет повышения зарплат перетянул на себя существенное число специалистов из гражданских производств. Из-за этого в обрабатывающей промышленности обострилась внутренняя конкуренция за ресурсы, добавил эксперт.

«Именно гражданское обрабатывающее производство будет испытывать на себе основное давление от нехватки специалистов. И другого варианта, кроме как увеличение производительности, автоматизация и роботизация, у бизнеса нет», — уверен Микаелян.

По итогам 2023 года на одну вакансию приходилось 3,5 резюме, поделилась главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. Она добавила: это говорит об относительной стабилизации ситуации, хотя летом показатель снижался до 3,2 пункта, что стало абсолютным антирекордом за всю историю наблюдений. По ее словам, ниже этого показателя индекс опускаться не будет, но в ближайшем будущем больше специалистов на рынке не появится.

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А как без рук: в России добавится 2 млн рабочих мест к 2030 году