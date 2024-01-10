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Путин заявил о минимальной безработице в России

Путин: в России минимальная безработица и большой дефицит кадров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В России наблюдаются минимальный уровень безработицы и большой дефицит кадров, в особенности высококвалифицированных работников. Об этом 10 января заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своей рабочей поездки на Чукотку.

По словам главы государства, в стране уровень безработицы составляет 2,9%.

«Такого не было никогда в истории Российской Федерации. Да и в Советском Союзе, по-моему, никогда такого не было. Правда, там считали по-другому, но это не важно, а важно то, что у нас большой дефицит кадров, и прежде всего высококвалифицированных рабочих кадров», — сказал Путин во время общения с жителями Анадыря.

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10 января российский лидер прилетел с рабочей поездкой на Чукотку. Президент впервые посетил этот регион страны. Кроме того, этот визит стал первой поездкой Путина в 2024 году. Он не раз отмечал, что хотел бы побывать на Чукотке.

Ранее, 14 декабря, Путин в ходе «Итогов года» заявил, что безработица обновила исторический минимум и составляет 2,9%, и упомянул, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен на 18%. Кроме того, глава государства сообщил о растущей динамике ожидаемой продолжительности жизни в России. Президент также добавил, что уровень зарплат в России вырастет в среднем на 8% с учетом инфляции.

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