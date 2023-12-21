Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские военные уничтожили две бронемашины с командным составом ВСУ
Общество
Министр транспорта РФ заявил о суммарной мощности ледокольного флота в 700 МВт
Экономика
Путин подписал указ о передаче акций компании «Рольф» в управление Росимущества
Мир
В Киеве обвинили Москву в срыве сделки по поставкам истребителей ВСУ
Мир
МЧС России доставит еще 20 т гумпомощи для населения сектора Газа
Армия
ВСУ за сутки потеряли до 65 боевиков на южнодонецком направлении
Мир
Экс-депутат ЕП назвал 12-й пакет санкций демонстрацией полного провала ЕС
Общество
Балицкий назвал угрозы в свой адрес издержками производства
Мир
В Германии предрекли повышение цен на газ из-за позиции Украины
Армия
Су-34 ВКС РФ нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ
Мир
США заявили о согласии Израиля снизить интенсивность боевых действий в Газе
Армия
ВС РФ поразили две бригады ВСУ в районах Катериновки и Новомихайловки
Мир
В Германии отметили нежелание ЕС отказываться от стальной продукции РФ
Армия
Расчет РСЗО «Град» группировки «Юг» уничтожил опорный пункт ВСУ
Армия
Артиллеристы ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ под Новомихайловкой

Путин спрогнозировал исторический минимум уровня бедности в РФ в 2023 году

Путин: в 2023 году будет исторический минимум уровня бедности в РФ
0
Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2023 году в России будет исторический минимум уровня бедности. Об этом в четверг, 21 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Вообще, слово не очень хорошее — бедность, но тем не менее такие показатели есть. Будет исторический минимум в 2023 году», — заявил президент.

Путин указал на необходимость наращивать производительность труда и повышать эффективность экономики и социальной сферы в целом. По его словам, это важно осуществлять на основе внедрения принципов бережливого производства и автоматизации цифровых решений в управлении.

«В этой связи ожидаю, что сегодня коллеги отдельно остановятся на такой важной теме, как развитие отечественной индустрии промышленных роботов. И, конечно, надо формировать новые требования к системе профессионального образования, к подготовке и переподготовке рабочих и инженерных кадров, управленцев, запускать новые и расширять действующие программы», — отметил российский лидер.

Кроме того, он подчеркнул, что осуществлять это необходимо в разрезе отраслей и профессиональных квалификаций, а сам прогноз должен не только обновляться с учетом состояния рынка труда, но и учитывать контрольные цифры приема в колледжи и техникумы, а также в другие учебные заведения.

Помимо этого, президент попросил правительство создать систему мотивации учебных заведений и оценки эффективности их руководителей, чтобы создать у них заинтересованность в подготовке специалистов по важным для рынка направлениям.

Лям и не снилось: россиян с зарплатой от 1 млн стало в 1,5 раза больше
Почему число таких работников увеличивается и как на показатели влияет инфляция

Ранее, 14 декабря, Путин в ходе «Итогов года» заявил, что уровень зарплат в России вырастет в среднем на 8% с учетом инфляции.

Он также отметил, что безработица обновила исторический минимум и составляет 2,9%, и упомянул, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен на 18%. Кроме того, глава государства также заявил о растущей динамике ожидаемой продолжительности жизни в России.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023