Путин спрогнозировал исторический минимум уровня бедности в РФ в 2023 году

В 2023 году в России будет исторический минимум уровня бедности. Об этом в четверг, 21 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Вообще, слово не очень хорошее — бедность, но тем не менее такие показатели есть. Будет исторический минимум в 2023 году», — заявил президент.

Путин указал на необходимость наращивать производительность труда и повышать эффективность экономики и социальной сферы в целом. По его словам, это важно осуществлять на основе внедрения принципов бережливого производства и автоматизации цифровых решений в управлении.

«В этой связи ожидаю, что сегодня коллеги отдельно остановятся на такой важной теме, как развитие отечественной индустрии промышленных роботов. И, конечно, надо формировать новые требования к системе профессионального образования, к подготовке и переподготовке рабочих и инженерных кадров, управленцев, запускать новые и расширять действующие программы», — отметил российский лидер.

Кроме того, он подчеркнул, что осуществлять это необходимо в разрезе отраслей и профессиональных квалификаций, а сам прогноз должен не только обновляться с учетом состояния рынка труда, но и учитывать контрольные цифры приема в колледжи и техникумы, а также в другие учебные заведения.

Помимо этого, президент попросил правительство создать систему мотивации учебных заведений и оценки эффективности их руководителей, чтобы создать у них заинтересованность в подготовке специалистов по важным для рынка направлениям.

Ранее, 14 декабря, Путин в ходе «Итогов года» заявил, что уровень зарплат в России вырастет в среднем на 8% с учетом инфляции.

Он также отметил, что безработица обновила исторический минимум и составляет 2,9%, и упомянул, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен на 18%. Кроме того, глава государства также заявил о растущей динамике ожидаемой продолжительности жизни в России.