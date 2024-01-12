Дочь поэта Льва Рубинштейна опровергла информацию о его смерти

Дочь поэта Льва Рубинштейна 12 января опровергла сообщения о его смерти, размещенные в СМИ.

«Кто-то запустил какой-то слух, которому совершенно не нужно верить. Я могу вам сказать, что он сейчас в реанимации, он борется там за жизнь, и врачи ему в этом помогают. Всяким слухам прошу вас не верить», — сказала она «Известиям».

Источник в больнице, где находится Рубинштейн, также подтвердил, что поэт жив.

8 января 76-летнего поэта сбил автомобиль в Москве. Его доставили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Рубинштейну провели операцию, его состояние оценивается как тяжелое и нестабильное.

На следующий день департамент транспорта Москвы сообщил, что сбивший поэта водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП.

Рубинштейн родился в Москве в 1947 году. Он окончил филологический факультет МГГУ им. М.А. Шолохова. В 1970-е Рубинштейн создал собственный жанр — стих на карточке, став одним из основоположников московского концептуализма. Поэту вручили премию «НОС-2012» за книгу «Знаки внимания».