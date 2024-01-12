Бразилец Роналдо стал футболистом ФК «Ростов»

В футбольный клуб «Ростов» перешел бразильский футболист Роналдо Сезар Соарес дос Сантос, более известный как Роналдо. Информация об этом появилась 12 января на официальном сайте команды.

23-летний нападающий перешел в «Ростов» из болгарского «Левски». Сумма трансфера и сроки контракта не разглашаются.

«Мы рады приветствовать Роналдо в нашей команде! Желаем яркой игры в футболке нашего клуба!» — сказано в заявлении футбольного клуба.

Роналдо выступал за «Левски» с лета 2022 года, до этого он играл за бразильские «Сан-Каэтано» и «Баию». Футболист сыграл 25 матчей за «Левски», в которых он забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

Ранее, 8 января, бразильский нападающий Артур перешел в петербургский футбольный клуб «Зенит» из «Палмейраса». Контракт будет действовать до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на один сезон. По словам итальянского журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила €18 млн.