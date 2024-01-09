Бразильский футболист Артур из «Палмейраса» перешел в «Зенит»

Бразильский нападающий Артур перешел в петербургский футбольный клуб «Зенит» из «Палмейраса». Об этом 8 января сообщила пресс-служба ФК.

На сайте клуба говорится, что контракт с игроком будет действовать до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на один сезон.

Итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х сообщил, что сумма трансфера составила €18 млн.

25-летний Артур трижды становился чемпионом Бразилии в 2016, 2018 и 2023 годах. В прошедшем сезоне он появился на поле в 59 матчах и забил 13 голов.

Ранее, 2 января, журналист Фабио Алейшо сообщил, что защитник бразильского футбольного клуба «Флуминенсе» Нино в скором времени может перейти в «Зенит». Сумма трансфера составит около €6 млн. Переговоры находятся в завершающей стадии.