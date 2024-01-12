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Росптицесоюз назвал цены на российские яйца одними из самых низких в мире

Росптицесоюз: российские яйца одни из самых дешевых и доступных в мире
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Российские яйца остаются для потребителей одними из самых дешевых и доступных в мире, заявила журналистам генеральный директор Российского птицеводческого союза (Росптицесоюза) Галина Бобылева 12 января.

По ее словам, несмотря на сложную эпизоотическую ситуацию, за последние 10 лет объем производства яйца в сельскохозяйственных организациях РФ вырос в пределах 20%. При этом в настоящее время потребление яиц на душу населения составляет более 285 штук в год.

«Таким образом, Россия входит в топ-10 стран с наибольшим потреблением яйца на человека в год, а в мировом рейтинге по производству занимает шестое место, по мясу птицы — четвертое место. При этом российское яйцо остается для потребителя одним из самых дешевых и доступных в мире», — подчеркнула Бобылева.

Глава Росптицесоюза добавила, что российское правительство и отраслевое сообщество принимают меры для обеспечения предложения социально-значимого продукта и стабилизации цен.

«Проводится работа по заключению долгосрочных контрактов с торговыми сетями. По нашему мнению, доля таких контрактов в общем объеме продаж должна быть не менее 75%, что позволит минимизировать риски спекулятивного роста цен», — объяснила она.

Бобылева обратила внимание на то, что комплекс мер по стабилизации ситуации на рынке птицеводческой продукции, выработанный правительством, Минсельхозом РФ совместно с отраслевыми союзами, уже дает положительные результаты.

Те же в профиль: правительство обнулило импортные пошлины на яйца
Поможет ли это стабилизировать цены на продукцию, которая за год подорожала более чем на 40%

Ранее, 10 января, замминистра сельского хозяйства Максим Титов сообщил, что Минсельхоз России ожидает снижения цен на яйца в торговых сетях в ближайшее время. Он подчеркнул, что министерство держит на особом контроле ситуацию со стоимостью социально значимых продуктов. За последние две недели у производителей цены на яйца снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй, добавил Титов.

В конце 2023 года в России выросли цены на куриные яйца. 14 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что цены на них выросли из-за того, что спрос увеличился, а объемы производства — нет. При этом он выразил мнение, что ситуация с ценами на куриное яйцо будет улучшаться.

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