Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В районе станции МЦК «Шелепиха» загорелся ангар
Мир
Старшина ВСУ под Николаевом убил своего командира и покончил собой
Мир
Немецкое СМИ раскрыло схемы спасения жителей Украины от мобилизации
Мир
Швейцария продолжит передавать Украине списанные трамваи
Мир
Хуситы заявили о готовности атаковать связанное с США и Британией судоходство
Общество
В РЖД анонсировали создание новых вагонов с двухметровыми полками
Мир
Лондон дополнительно поставит Киеву дальнобойные ракеты и артиллерийские снаряды
Мир
В Астане демонтировали памятник первому президенту Нурсултану Назарбаеву
Общество
Краснов поручил не допустить провокаций на выборах президента России
Мир
Посольство РФ призвало россиян воздержаться от поездок в Йемен
Мир
Конгрессмены потребовали от Остина отчитаться о причинах сокрытия госпитализации
Общество
Победителями конкурса Фонда президентских грантов в 2024 году стали 1559 НКО
Политика
Нечаев отверг обвинения в адрес РФ в финансировании протестов немецких аграриев
Мир
Рогов назвал заявление США об остановке помощи Украине ловушкой
Общество
Матвиенко наградила журналистов за лучшее освещение парламентской деятельности

В РЖД анонсировали создание новых вагонов с двухметровыми полками

Белозеров: улучшенные пассажирские вагоны появятся уже в декабре
0
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава РЖД Олег Белозеров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о введении модернизированных пассажирских вагонов с полками длинною не 1,83, а 2 м. Об этом 12 января сообщается на официальном сайте Кремля.

По словам главы компании, новые вагоны запустят в декабре. Помимо удлиненных полок, проход в вагоне будет на 5 см шире.

В беседе с главой государства Белозеров подчеркнул, что РЖД серьезно продвинулась в создании модульных вокзалов и платформ.

«Сделали новый модульный вокзал, полностью наше производство. Производство в двух регионах: в Санкт-Петербурге и в Чечне. Собран из экологического каркаса, из прессованного бруса, повышенная огнестойкость, внутри всё сделано», — сказал он, добавив, что планируется установить 15 таких вокзалов.

Белозеров также обратил внимание на результаты по работы по обеспечению технологической независимости. Так, по его словам, был создан российский поезд из серии «Ласточка». Новые подвижные составы отечественного производства получит 21 субъект, уточнил он.

РЖД изменит цену сервисных услуг с 1 января 2024 года: все подробности
Стоимость проезда на поездах дальнего следования вновь будет увеличена

РЖД запустила полностью отечественный аналог «Ласточки» — электропоезд «Финист» 28 декабря 2023 года. Первый состав с пассажирами отправили из Екатеринбурга в Каменск-Уральский.

Имя Финист означает образ сокола-жениха в русском фольклоре. Как заметили в РЖД, образ возродившейся птицы в точности повторяет судьбу «Ласточки», которая прошла перерождение из полностью зарубежного электропоезда в полностью российский.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024