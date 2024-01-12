В РЖД анонсировали создание новых вагонов с двухметровыми полками

Глава РЖД Олег Белозеров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о введении модернизированных пассажирских вагонов с полками длинною не 1,83, а 2 м. Об этом 12 января сообщается на официальном сайте Кремля.

По словам главы компании, новые вагоны запустят в декабре. Помимо удлиненных полок, проход в вагоне будет на 5 см шире.

В беседе с главой государства Белозеров подчеркнул, что РЖД серьезно продвинулась в создании модульных вокзалов и платформ.

«Сделали новый модульный вокзал, полностью наше производство. Производство в двух регионах: в Санкт-Петербурге и в Чечне. Собран из экологического каркаса, из прессованного бруса, повышенная огнестойкость, внутри всё сделано», — сказал он, добавив, что планируется установить 15 таких вокзалов.

Белозеров также обратил внимание на результаты по работы по обеспечению технологической независимости. Так, по его словам, был создан российский поезд из серии «Ласточка». Новые подвижные составы отечественного производства получит 21 субъект, уточнил он.

РЖД запустила полностью отечественный аналог «Ласточки» — электропоезд «Финист» 28 декабря 2023 года. Первый состав с пассажирами отправили из Екатеринбурга в Каменск-Уральский.

Имя Финист означает образ сокола-жениха в русском фольклоре. Как заметили в РЖД, образ возродившейся птицы в точности повторяет судьбу «Ласточки», которая прошла перерождение из полностью зарубежного электропоезда в полностью российский.