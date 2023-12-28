РЖД запустила полностью отечественный аналог «Ласточки» — электропоезд «Финист». Первый состав с пассажирами отправили 28 декабря из Екатеринбурга в Каменск-Уральский.

По данным ведомства, четыре состава уже начали курсировать на Свердловской железной дороге, еще восемь будут готовы к работе до конца года.

«Сначала «Финисты» выйдут на действующие маршруты: Екатеринбург – Каменск-Уральский, Екатеринбург – Нижний Тагил – Качканар, Екатеринбург – Серов – Бокситы, Екатеринбург – Первоуральск – Шаля», — говорится на странице РЖД в Telegram-канале.

Имя поезда — Финист — было выбрано народным голосованием. Оно означает образ сокола-жениха в русском фольклоре. Как заметили в РЖД, образ возродившейся птицы в точности повторяет судьбу «Ласточки», которая прошла перерождение из полностью зарубежного электропоезда в полностью российский.

В ноябре РЖД представила в Москве поезд Деда Мороза, который проедет по городам страны, совершив остановки в 80 из них. Снаружи поезд украшен изображениями снежинок и другими новогодними элементами. Внутри состава празднично оформлена резиденция и приемная Деда Мороза. Также можно увидеть сцену, кукольный театр, ресторан.