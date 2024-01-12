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Суд в Москве арестовал Удальцова по делу об оправдании терроризма

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Фото: ТАСС/Михаил Синицын
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Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, сообщил 12 января корреспондент «Известий» из зала суда.

Он будет содержаться под стражей на срок до 15 февраля.

«Суд постановил ходатайство следствия об избрании Удальцову меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить. Избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 15 февраля», — объявила судья.

Уголовное дело в отношении Сергея Удальцова было возбуждено 15 декабря, ему предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма «за ряд публикаций» в Интернете (ч.2 ст. 205.2). По этой статье политику может грозить до семи лет колонии. Следствие просило заключение под стражу до 15 февраля.

Кроме адвоката Виолетты Волковой, Удальцова защищают Дмитрий Аграновский и Дмитрий Репкин — со всех взята подписка о неразглашении тайны предварительного следствия.

О требовании Следственного комитета (СК) РФ арестовать Удальцова накануне сообщила его адвокат Волкова. Она сказала, что не может раскрыть подробности дела из-за подписки о неразглашении данных предварительного следствия.

Тогда же у Удальцова прошли обыски, после чего его доставили в отдел СК. Со слов источника «Известий», причиной стали посты лидера «Левого фронта» в Telegram-канале.

Сергей Удальцов в 2017 году вышел из колонии, где отбыл 4,5 года за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года. После этого его неоднократно задерживали за нарушения при организации акций и митингов.

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