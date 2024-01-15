Более 50% россиян заявили о желании сменить работу в 2024 году

Рекрутинговая компания Get experts провела опрос среди 5880 участников российского рынка труда — 2396 работодателей и 3484 профессионалов — на основании которого рассказала об итогах отрасли в 2023 году и планах на 2024 год. Результаты появились в распоряжении «Известий» 15 января.

Так, работодатели отмечают, что им становится труднее привлечь квалифицированных специалистов. Чаще всего это связано с ростом зарплатных ожиданий кандидатов (48%), нехваткой компетентных кадров на рынке (41%) и нехваткой узких специалистов (25%).

Компании стали уделять больше внимания внутренним ресурсам, в частности обучению сотрудников (70%) и продвижению их на другие должности (58%). Чтобы привлечь персонал, работодатели сотрудничали с вузами (47%) и консультантами рекрутинговых компаний (35%), работали над усилением своих HR-подразделений, увеличивали их финансирование, рассматривали кандидатов из других регионов и других отраслей/профессий, проводили конкурсы и так далее. Не предпринимали никаких активных действий только 11% компаний — по их словам, они не испытывали нехватки квалифицированных кадров. Три основных способа поиска кандидатов, которые используют компании, — сайты по поиску работы (83%), прямой поиск специалистов (51%) и нетворкинг / сарафанное радио (43%).

Только 32% предприятий прилагали усилия для удержания своих сотрудников и предлагали им повышение дохода в рамках той же должности (73%) или с расширением функционала (59%), повышение дохода с повышением в должности (44%), увеличение бонусов (26%) и другие варианты. В 48% компаний для удержания персонала не делалось ничего.

О наличии кадрового резерва говорит почти половина (48%) респондентов-работодателей. Речь идет о внутреннем (33%), внешнем (5%) или обоих видах резерва (10%). 12% из них заявили о намерении расширить свои резервы в следующем году. Еще 14% работодателей планируют начать работу в этом направлении в 2024 году. Не имеют на данный момент ни внутреннего, ни внешнего кадрового резерва 32% компаний.

По оценке 42% работодателей, текучесть кадров в 2023 году не изменилась. 37% говорят, что она выросла, 16% — что стала ниже. В большинстве случаев работодатели оценивают уровень текучести в 3–5% (20%), до 2% (18%) или 5–10% (16%). Чаще всего в компаниях старались удержать специалистов в сферах продаж (23%), производства (20%) и IT (19%).

91% респондентов-специалистов сказали, что в данный момент они работают, в том числе 6% параллельно с основной работой занимаются проектами на фрилансе. Не работают 9%.

Большая часть опрошенных профессионалов считает, что в 2023 году стало сложнее найти работу в России. Чаще всего это объясняют двумя причинами: предлагаемые компаниями финансовые условия ниже ожиданий соискателей (40%), при этом от кандидатов нередко ожидают выполнения сразу нескольких функций в рамках одной должности (32%). Кроме того, по мнению 17% респондентов, на рынке сейчас мало вакансий и много кандидатов. В то же время 12% утверждают, что вакансий много, но конкуренция за них чересчур высока.

Вместе с тем некоторые профессионалы считают, что поиск работы стал проще: опытные сотрудники получают много предложений с условиями, которые соответствуют их ожиданиям и по функционалу, и по размеру вознаграждений (19%), на рынке много вакансий, но достаточно мало квалифицированных кандидатов (18%). 14% специалистов говорят, что ситуация с поиском работы существенно не изменилась.

Чаще всего профессионалы находили текущее место работы через работные сайты (29% сами откликнулись на вакансию, 19% сказали, что работодатель обратил внимание на их резюме), с помощью коллег/руководителей с прошлой работы (21%) или сарафанного радио (12%). Также упоминали направление резюме непосредственно работодателю, обращение в рекрутинговые агентства, использование интернет-сервисов объявлений, телеграм-каналов компаний и других ресурсов.

29% специалистов не пришлось тратить много времени на поиск работы: они сразу получили интересное предложение и приняли его. В остальных случаях на поиск работы ушло: от двух недель до месяца — 21%, один-два месяца — 18%, три-шесть месяцев — 15%, неделя — 8%, от семи месяцев до года — 5% и более года — 3%. Одно предложение рассматривали 41% участников опроса, два-три — 44%, 15% выбирали более чем из трех предложений.

Большинство специалистов (63%) не получали от прошлого работодателя контроффер после озвучивания желания уволиться. Получили его 17%, причем 14% отказались, а 3% согласились остаться в компании. Чаще всего в качестве контроффера компании предлагали повышение дохода с сохранением должности и повышение дохода с повышением в должности либо расширением функционала. Еще 20% респондентов затруднились ответить на вопрос о контроффере.

В целом желание сменить работу испытывают более половины (54%) опрошенных профессионалов: 17% уже в активном поиске, 18% планируют начать искать новое место в ближайшее время, 19% — не ранее чем через год. Еще 20% опрошенных ищут работу пассивно, рассматривая только входящие предложения. 26% не собираются менять место работы и намерены развиваться внутри текущей компании.

Причиной выхода на рынок труда чаще всего становится неудовлетворенность финансовым вознаграждением (57%), отсутствие возможности для карьерного (35%) и профессионального (24%) роста, стрессы (22%), профессиональное выгорание (21%) и отсутствие интересных задач (21%).

В 50% случаев респондентам неважно, в какую компанию перейти, — в российскую или иностранную, главное, чтобы она отвечала их запросам и ожиданиям. 33% предпочитают работу в российской компании, 11% — в иностранной, но на территории России, 4% рассматривают вакансии только за границей, и 2% могут согласиться на предложение от бывшей иностранной компании, которая стала российской.

Сменить индустрию готовы 65% респондентов, еще 7% целенаправленно ищут работу в другой отрасли. Не готовы менять индустрию 23% специалистов: 20% говорят, что хотят развиваться именно в нынешнем направлении, а 3% ссылаются на отсутствие компетенций, которые позволили бы это сделать. Еще 8% признались, что никогда не задумывались над такой возможностью. Рассказать руководству о планах покинуть компанию 68% профессионалов готовы только после получения предложения, 23% сделают это после начала активного общения с другими работодателями, и 9% — сразу же после своего решения сменить работу.

86% специалистов надеются, что после смены работы их доход увеличится: 8% ожидают его роста на 5–10%, 31% — на 11–20%, 49% думают, что их доход увеличится более чем на 20%. 6% считают, что доход останется прежним, столько же допускают его сокращение. После выхода на рынок труда некоторые профессионалы отказывались от идеи сменить работу. Это происходило чаще всего из-за того, что они не получали предложений (37%), предлагаемые зарплаты были ниже ожиданий (27%) или предлагаемый функционал был ниже их компетенций (15%). Также называли другие причины: неудовлетворенность предложенными условиями работы, отсутствие удаленки и так далее.

Для сохранения текущей работы сотрудники в большинстве своем (56%) не готовы чем-либо жертвовать, они предпочтут искать новое место. Те, кто готов пойти на уступки, рассматривают возможность дополнительной нагрузки (23%), отказа от удаленки полностью (15%) или частично (10%), переезда в офис с худшими условиями (11%), отказа от белой зарплаты (9%), отказа от соцпакета частично (9%) или полностью (5%) и понижения дохода (2%).

10 января стало известно, что 82% российских компаний собирают рекомендации на кандидатов с предыдущих мест их работы. Причем 70% из них делают это в зависимости от должности, на которую претендует кандидат, а 12% всегда обращаются к предыдущим работодателям соискателей.