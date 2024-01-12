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Посольство РФ в Афинах опровергло угрозы жизни сотрудников из-за конверта с порошком

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Угроз жизни и безопасности сотрудников посольства России в Афинах из-за конверта с порошком нет. Об этом в пятницу, 12 января, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Конверт без вскрытия был проверен сотрудниками посольства на наличие постороннего содержимого. Установлено, что в нем находится субстанция, напоминающая порошок», — приводит ТАСС слова представителя посольства.

Спецслужбы Греции забрали конверт с неизвестным содержимым для изучения. Также в российском диппредставительстве уточнили, что письмо было адресовано посольству России в Афинах, а в качестве страны-отправителя была указана Финляндия.

Греческие власти должны уведомить посольство о результатах экспертизы.

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Ранее в этот день подозрительный конверт с белым порошком нашли у здания посольства РФ в Афинах. На место прибыли полицейские и пожарные.

До этого, в апреле, неизвестный перебросил подозрительный пакет на территорию посольства РФ в Греции. Злоумышленника задержали. Информация о содержимом пакета и личности задержанного не раскрывается.

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