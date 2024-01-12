Востоковед указал на угрозу глобальных последствий от ударов США по Йемену

Втягивание США в крупный конфликт на Ближнем Востоке чревато глобальными угрозами. Об этом 12 января «Известиям» заявил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Сергей Серебров.

«Прямые военные удары по территории Йемена с кораблей США и Британии являются поворотным моментом, угрожающим региональной безопасности. Во-первых, существуют риски того, что этот конфликт станет катализатором войны, которая с 2022 года находится в состоянии деэскалации, которая шла с 2015 года между Арабской коалицией и Йеменом», — сказал он.

Кроме того, накаливание обстановки в стратегическом Баб-эль-Мандебском проливе может нанести непоправимый ущерб и экологии региона и заблокировать движение всех судов на неопределенное время, указал востоковед.

«Потому что власти Саны с участием хуситского движения заявляют о том, что они не позволят США доминировать в арабском регионе и, собственно говоря, к этому была направлена и политика всех региональных стран, чтобы усиливать свою роль в защите безопасности региона, не допуская туда США и Британию. Втягивание США в такой крупный конфликт чревато глобальными угрозами. Без согласования с конгрессом США, это является нарушением конституции США, это ставит в уязвимое положение президента [США Джо] Байдена», — отметил Серебров.

Ночью 12 января США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене. Атака была совершена в подконтрольных движению районах страны. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк». В результате погибли пять бойцов хуситов, еще шесть ранены.

Байден подтвердил атаку. По его словам, удары стали ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море», которые они совершали в том числе с помощью противокорабельных баллистических ракет. Американский лидер указал, что атака имела оборонительный характер.

Востоковед Андрей Онтиков заявил «Известиям», что эскалация на Ближнем Востоке сильно ударила по позициям США, поэтому сейчас Вашингтон пытается вернуть свою репутацию. Также он указал на то, что ситуация на Ближнем Востоке завязана на создании транспортных коридоров.