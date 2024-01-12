Востоковед назвал причину нанесения ударов США и Британии по Йемену
Эскалация на Ближнем Востоке сильно ударила по позициям США, поэтому сейчас Вашингтон пытается вернуть свою репутацию. Об этом 12 января «Известиям» заявил востоковед Андрей Онтиков.
Ночью 12 января США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене. Отмечается, что атака была совершена в подконтрольных движению районах страны. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк». Сообщалось, что коалиция поразила центры по производству дронов и склады оружия в подконтрольных хуситам районах в Сане и порту Ходейда, удары наносились с самолетов, кораблей и подводных лодок.
«Прежде всего, это нарушение норм международного права, потому что ни резолюции Совбеза, ни одобрения со стороны официальных йеменских властей, официальных, я имею в виду, тех, которым хуситы противостоят, у американцев не было. Американцы сейчас серьезно огрызнулись, потому что вся эскалация, которая идет с начала октября прошлого года на Ближнем Востоке, очень сильно по ним била. Била, потому что пошли прахом планы по примирению Саудовской Аравии и Израиля и, соответственно, создание транспортного коридора из Индии через эти две страны в Европу», — сказал эксперт.
Кроме того, Вашингтон не может оказать должного давления на Израиль, чтобы прекратить конфликт в секторе Газа, отметил Онтиков.
«Плюс американские базы в Сирии и Ираке постоянно подвергаются различным атакам, американское посольство в Ираке подвергалось атакам со стороны проиранских группировок. И на этом фоне пошла еще активизация хуситов. Тут уже просто встал вопрос «а американцы всё еще мировой жандарм или уже нет?». И тут, по моим ощущениям, попытка спасти свою репутацию идет, поэтому они так серьезно огрызнулись», — сказал он.
Также востоковед указал на то, что ситуация на Ближнем Востоке завязана на создании транспортных коридоров.
«Через Саудовскую Аравию, Израиль должен был пойти коридор из Индии в Европу, мимо побережья Йемена через Баб-эль-Мандебский пролив идет уже действующий коридор в сторону Суэцкого канала. И это, кстати, причина, почему Великобритания ввязалась, тоже наносила удары, потому что британские страховые компании получают огромные деньги с функционирования Суэцкого канала. Учитывая то, что всё это идет вокруг транспортных коридоров, мы будем наблюдать нарастание противостояния прежде всего между американцами с их планами по коридору из Индии и китайцами с их планами по созданию «Одного пояса — одного пути»», — объяснил он.
Президент США Джо Байден подтвердил атаку на хуситов. По его словам, удары стали ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море», которые они совершали в том числе с помощью противокорабельных баллистических ракет. Байден указал, что атака имела оборонительный характер. Он отметил, что удары были совершены силами США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.