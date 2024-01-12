Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ назвал удары США и Великобритании по Йемену угрозой миру и безопасности
Мир
На Украине объяснили проблемы с БПЛА непрофессионализмом чиновников
Экономика
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 97 рублей впервые с 13 декабря 2023 года
Мир
Сунак пообещал направить Украине крупнейшую партию дронов
Мир
Эксперт указал на угрозу инвесторам в случае одобрения США воровства активов РФ
Мир
Отставной генерал США призвал Украину активнее мобилизовывать женщин
Экономика
Савельев сообщил о росте авиаперевозок в 2023 году до 105 млн пассажиров
Спорт
В Евролиге рассказали о нерушимом этическом подходе к каждому спортсмену
Наука и техника
Ученые предупредили о росте заболеваемости раком среди молодежи по всему миру
Происшествия
Двое погибли при попадании украинского БПЛА в реанимобиль в Гольмовском в ДНР
Мир
РФ запросила заседание СБ ООН в связи с атаками США и Британии по Йемену
Мир
Россиян попросили воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи из-за беспорядков
Мир
МИД Ирана заявил об усилении нестабильности в Йемене из-за ударов по хуситам
Политика
В поддержку самовыдвижения Путина собрали 1,8 млн подписей
Происшествия
Пять человек пострадали при хлопке газа в жилом доме в Ингушетии

Востоковед назвал причину нанесения ударов США и Британии по Йемену

Востоковед Онтиков: с помощью ударов по Йемену США пытаются вернуть свое влияние
0
Фото: Global Look Press/XinHua/Wang Shang
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эскалация на Ближнем Востоке сильно ударила по позициям США, поэтому сейчас Вашингтон пытается вернуть свою репутацию. Об этом 12 января «Известиям» заявил востоковед Андрей Онтиков.

Ночью 12 января США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене. Отмечается, что атака была совершена в подконтрольных движению районах страны. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк». Сообщалось, что коалиция поразила центры по производству дронов и склады оружия в подконтрольных хуситам районах в Сане и порту Ходейда, удары наносились с самолетов, кораблей и подводных лодок.

«Прежде всего, это нарушение норм международного права, потому что ни резолюции Совбеза, ни одобрения со стороны официальных йеменских властей, официальных, я имею в виду, тех, которым хуситы противостоят, у американцев не было. Американцы сейчас серьезно огрызнулись, потому что вся эскалация, которая идет с начала октября прошлого года на Ближнем Востоке, очень сильно по ним била. Била, потому что пошли прахом планы по примирению Саудовской Аравии и Израиля и, соответственно, создание транспортного коридора из Индии через эти две страны в Европу», — сказал эксперт.

Кроме того, Вашингтон не может оказать должного давления на Израиль, чтобы прекратить конфликт в секторе Газа, отметил Онтиков.

«Плюс американские базы в Сирии и Ираке постоянно подвергаются различным атакам, американское посольство в Ираке подвергалось атакам со стороны проиранских группировок. И на этом фоне пошла еще активизация хуситов. Тут уже просто встал вопрос «а американцы всё еще мировой жандарм или уже нет?». И тут, по моим ощущениям, попытка спасти свою репутацию идет, поэтому они так серьезно огрызнулись», — сказал он.

Также востоковед указал на то, что ситуация на Ближнем Востоке завязана на создании транспортных коридоров.

«Через Саудовскую Аравию, Израиль должен был пойти коридор из Индии в Европу, мимо побережья Йемена через Баб-эль-Мандебский пролив идет уже действующий коридор в сторону Суэцкого канала. И это, кстати, причина, почему Великобритания ввязалась, тоже наносила удары, потому что британские страховые компании получают огромные деньги с функционирования Суэцкого канала. Учитывая то, что всё это идет вокруг транспортных коридоров, мы будем наблюдать нарастание противостояния прежде всего между американцами с их планами по коридору из Индии и китайцами с их планами по созданию «Одного пояса — одного пути»», — объяснил он.

Захватчики «Галактики»: станут ли хуситы новой военной силой в Красном море
Пленение судна Galaxy Leader может повлиять на мировую торговлю и геополитику Ближнего Востока, полагают эксперты

Президент США Джо Байден подтвердил атаку на хуситов. По его словам, удары стали ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море», которые они совершали в том числе с помощью противокорабельных баллистических ракет. Байден указал, что атака имела оборонительный характер. Он отметил, что удары были совершены силами США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024