Волчья Луна: что сулит страшное полнолуние 25 января

В конце января наступит первое полнолуние 2024 года, получившее в народе название Волчьего. Вокруг этого астрономического явления существует много предубеждений, считается, что у некоторых людей в полнолуние обостряются психические расстройства, а сон нарушается. Подобнее о явлении, его влиянии на человека, а также о том, чего не стоит делать в полнолуние, — в материале «Известий».

Где и во сколько в России наблюдать полнолуние 25 января 2024

Полнолунием называют одну из фаз Луны, когда она полностью освещена солнцем. В такие дни в небе можно наблюдать круглый яркий диск на фоне звездного неба. Всего выделяется восемь общепринятых фаз луны, из них четыре считаются основными:

— новолуние;

— первая четверть;

— полнолуние;

— последняя четверть.

Еще четыре являются дополнительными:

— растущий серп;

— выпуклая Луна;

— рассеивающая Луна;

— убывающий серп.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Основные фазы Луны длятся мгновения, а дополнительные — до 7,5 дня. Период между двумя новолуниями при этом длится примерно 29,5 дня и называется Синодическим месяцем.

Первое полнолуние 2024 года наступит 25 января в 20:54 мск. В это время Луна будет находиться в ближайшей точке к Земле, поэтому будет казаться больше и ярче на небе. Наблюдать естественный спутник Земли можно будет в большей части России, в том числе и в Москве. Для невооруженного взгляда Луна будет казаться полной несколько ночей, начиная с 24 января. Лучше всего любоваться луной в парках или за городом, где не будет мешать свет городских фонарей.

Название «Волчья» январское полнолуние получило благодаря коренным индейцам, жившим на территории современных США: они давали каждому полнолунию года уникальные имена, в зависимости от времени года. Волк считался тотемным животным, связанным с потусторонним миром. Как правило, активность волков усиливалась к полнолунию, а в холодные январские ночи волки становились очень агрессивными. В других культурах и частях Земли январское полнолуние имело другие названия. Так, у англосаксов ее было принято называть Луной после Йоля, а у кельтов — Тихой.

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Полнолуние в январе выведет всех на чистую воду

Многие считают, что лунные фазы, особенно полнолуние, могут влиять на животных и людей. Звери становятся беспокойными, а у человека могут обостриться психические заболевания.

Широко распространены и суеверия. Считается, что в полнолуние рождается больше детей, что не стоит планировать на эти дни важные дела или даже конкретные операции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Влияние лунного цикла на здоровье и поведение людей всегда интересовало ученых, однако данных, подтверждающих эту связь, нет. Например, многие также считают, что в полнолуние нарушается сон, однако исследования сомнологов не обнаружили явной связи между сном и фазой Луны. Возможно, избыток света ночью может вызвать бессонницу, так как человек реагирует на степень освещенности.

При этом Луна всё же влияет на психику, однако эффект настолько мал, что научными методами его не измерить. Особенно опасно январское полнолуние для людей с тонкой психикой. Всплески положительных и отрицательных эмоций могут выбить из колеи или даже довести до нервного срыва. Во время полной Луны нужно больше расслабляться, заниматься творчеством, спортом и медитациями.

Психологи считают, что многие предубеждения о полнолунии могут быть связаны с когнитивным искажением. Помимо суеверий о полнолунии люди могут опасаться «несчастливых» дат, високосных годов, ретроградного Меркурия и многого другого.

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Полнолуние 25 января 2024 года: что нельзя делать

Первое полнолуние 2024 года пройдет под огненным знаком Льва. По словам астролога и нумеролога Марии Декусар, это идеальное время для прояснения целей и намерений на новый год.

В астрологии полнолуние знаменует какое-то завершение, избавление от чего-то (например, плохих эмоций, лишнего веса и т д.). Лев, под знаком которого пройдет первое полнолуние года, считается активным и энергичным знаком, а Волчья Луна во Льве станет временем сострадания, щедрости, расширения возможностей, и одновременно с этим — эгоизма и жадности.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Считается, что есть определенные вещи, которые нельзя делать в дни полнолуния. Мария Декусар отмечает, что стоит воздержаться от эмоциональных действий, принятия решений сгоряча, обрубания близких связей (даже если на данный момент это решение может показаться вполне обоснованным). Астролог также не рекомендует совершать импульсивных покупок, в том числе не рекомендуется брать кредиты на дорогие телефоны и вещи.

— Также я бы воздержалась от осуждений и обвинений в адрес других людей, особенно тех, кого вы любите и уважаете, а они вас, — говорит она.

Вместе с этим астролог отмечает, что в это время можно и даже нужно инвестировать в те сферы, которые в будущем могут принести заработок. Связано это с тем, что полнолуние обладает мощной магической силой увеличения результата вдвое и даже втрое.

По словам астролога, особенно повезет импульсивным знакам — Овнам, Львам и Стрельцам. Однако принимать решения стоит разумно, хорошо обдумывая их. Водяным знакам (Ракам, Рыбам и Скорпионам) первое полнолуние года также принесет удачу. А Тельцам, Девам и Козерогам стоит отложить намеченные планы.