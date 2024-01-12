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Прокуроры РФ в 2023 году восстановили права более 1 млн россиян

Генпрокурор Краснов: прокуроры в 2023 году восстановили права более 1 млн граждан
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Российские прокуроры в 2023 году восстановили права более 1 млн граждан, заявил 12 января генпрокурор России Игорь Краснов, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня работника прокуратуры РФ.

Он отметил, что события прошедшего года показали, что прокуратуру обоснованно считают одной из самых надежных госструктур.

«В указанный период на всех направлениях надзора оставалась доминирующей правозащитная деятельность. Нам удалось восстановить нарушенные права более 1 млн наших граждан» — сказал генпрокурор.

Первоочередными задачами он назвал, в том числе, реализацию в полном объеме мер поддержке военным, находящимся на линии боевого соприкосновения, а также членам их семей.

Прокуроры добивались своевременного перечисления денежного довольствия, социальных и страховых выплат, предоставления региональных льгот, в ряде случаев помощь носила персональный характер.

Под особым контролем находились также вопросы охраны материнства и детства, «прокуроры в рамках компетенции помогали многодетным, малообеспеченным, неполным семьям справиться с трудными жизненными ситуациями».

Кроме того, прокуроры решали вопросы получения медицинской помощи, обеспечения необходимыми лекарствами и специальными изделиями.

12 января — День прокуратуры РФ: история и традиции праздника

Также Краснов отметил, что с образования прокуратуры РФ прошло 302 года.

«Из года в год мы наращиваем потенциал, расширяем компетенции, сохраняем оперативность в работе», — подчеркнул он.

В начале декабря 2023 года Генпрокуратура РФ обратилась в Минтранс России с просьбой усовершенствовать авиационное законодательство для закрепления в нем права на размещение ребенка с сопровождающим пассажиром, а также на совместное следование семей с детьми. Чуть позже в ведомстве отметили, что теперь у пассажиров самолетов есть выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок.

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