12 января — День прокуратуры РФ: история и традиции праздника

Работники российской прокуратуры 12 января отмечают свой профессиональный праздник. Этот орган осуществляет надзор над всеми тремя ветвями власти: законодательной, исполнительной и судебной. В 2024 году праздник приходится на пятницу. «Известия» напоминают читателям историю создания правового института и традиции знаменательного дня.

День прокуратуры – 2024: история праздника

История торжества корнями уходит еще в начало XVIII века — в 1722 году император Петр I издал указ об учреждении поста генерал-прокурора при Правительствующем Сенате. Это событие и положило начало созданию института российской прокуратуры. Первым его главой стал Павел Ягужинский.

Перед новым правоохранительным органом была поставлена задача «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония». Прокуроры начали контролировать финансовую отчетность и ведомости коллегий, а с 1762 года получили полномочия заведовать юстицией и государственным казначейством.

В 1802 году Александр I провел реформу органов власти, объединившую должность генерал-прокурора с главой Сената. В таком виде она просуществовала вплоть до октябрьской революции 1917 года.

В Советском Союзе первое время функции прокуратуры выполняли народные суды и революционные трибуналы. Но в мае 1922 года появился орган, заместивший прокуратуру — подразделение Народного комиссариата юстиции (Наркомюста).

Еще через год была образована прокуратура Верховного суда (ВС) СССР. Этот орган стал высшей инстанцией в судебной системе государства. В 1979 году был принят Закон о прокуратуре СССР, который окончательно закрепил полномочия структуры и вверил ей координацию деятельности всех правоохранительных органов в вопросах борьбы с преступностью.

После распада СССР правовой акт был заменен федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» от 1992 года, который до сих пор регламентирует деятельность надзорного органа.

На сегодняшний день в структуру прокуратуры входят региональные подразделения, а также военные и специализированные виды прокуратуры: транспортная, природоохранная, по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах и по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

С 2020 года федеральный надзорный орган возглавляет Игорь Краснов.

Профессиональный праздник у работников прокуратуры появился в 1995 году, закреплен указом президента РФ. Датой празднования выбран день учреждения должности прокурора, 12 января.

День прокуратуры – 2024: традиции праздника

Праздник отмечают в подразделениях прокуратуры по всей стране. Руководство поощряет наиболее отличившихся сотрудников, а сами правоохранители вспоминают о своих трудовых заслугах.

Успехи прокуратуры в разных регионах России освещают и средства массовой информации. Журналисты берут интервью у представителей профессии, обращаются к архивам и документальной хронике.

Неотъемлемым атрибутом праздника является церемония возложения цветов к могиле павших сослуживцев.

День прокуратуры – 2024: что подарить

На праздник часто дарят предметы, которые могут пригодиться в профессии и подчеркивают статус правоохранителя. Хорошим подарком для специалиста станет именная ручка, удобный кейс для документов, визитница. Заинтересовать прокурора могут раритетные издания по истории и праву.

В то же время актуальны и подарки, не связанные с профессиями и напоминающие об отдыхе от тяжелых трудовых будней. Например, набор для любимого хобби или коробка ароматного чая.

Поздравления с Днем прокуратуры – 2024

Виновников торжества наравне с их близкими, друзьями и коллегами поздравляют официальные лица страны. Принято отмечать честность, компетентность, отвагу и верность долгу, присущие сотрудникам прокуратуры. Поздравляющие выражают уважение и благодарность прокурорам за служение государству и неустанный надзор над исполнением законов.

27 декабря в России отмечали День МЧС РФ. «Известия» рассказали читателям, как принято отмечать праздник спасателей и какая у него история.