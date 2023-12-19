Краснов поручил изменить правила перевозки детей в самолетах

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил изменить правила перелетов. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщила Генеральная прокуратура в Telegram-канале.

«Установлено, что локальные акты некоторых авиакомпаний, регламентирующие условия обслуживания таких пассажиров, не соответствуют требованиям закона. В частности, детей и родителей нередко в самолетах рассаживают отдельно», — говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство отметило, что теперь у пассажиров самолетов есть выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок.

Уточняется, что некоторые авиаперевозчики предоставили возможность пересадки детей к другому сопровождающему даже при нахождении в разных классах обслуживания взрослого пассажира с ребенком до 12 лет.

Ранее, 4 декабря, Генпрокуратура РФ обратилась в Минтранс России с просьбой усовершенствовать авиационное законодательство для закрепления в нем права на размещение ребенка с сопровождающим пассажиром, а также на совместное следование семей с детьми. Такая инициатива возникла после случая с семьей российского комика Ильи Соболева.

24 октября он сообщил в своем Telegram-канале, что в преддверии семейного отпуска и длительного перелета купил для своей супруги отдельное место в бизнес-классе «Аэрофлота», где она могла бы лежа расположиться с младенцем в течение восьмичасового полета. Однако на стойке регистрации младенца «привязали» к билету отца, из-за чего бортпроводники не разрешили супруге шоумена пройти в бизнес-класс с ребенком, а передали его отцу. На следующий день авиакомпания принесла извинения семье Соболева.