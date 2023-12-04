ГП предложила закрепить право на совместное следование в самолетах семей с детьми

Генпрокуратура РФ обратилась в Минтранс России с просьбой усовершенствовать авиационное законодательство для закрепления в нем права на размещение ребенка с сопровождающим пассажиром, а также на совместное следование семей с детьми. Соответствующая информация содержится в ответе ведомства на обращение первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, документ есть в распоряжении «Известий».

24 октября российский комик Илья Соболев сообщил в своем Telegram-канале, что он в преддверии семейного отпуска и длительного перелета купил для своей супруги отдельное место в бизнес-классе «Аэрофлота», где она могла бы лежа расположиться с младенцем в течение восьмичасового полета. Однако на стойке регистрации младенца «привязали» к билету отца, из-за чего бортпроводники не разрешили супруге шоумена пройти в бизнес-класс с ребенком, а передали его отцу. На следующий день авиакомпания принесла извинения семье Соболева. 28 октября Буцкая сообщила в своем Telegram-канале об отправке запроса в Генпрокуратуру с целью установить правомерность действий сотрудников «Аэрофлот» в отношении 40-летнего шоумена и его семьи.

По результатам проверки инцидента Генпрокуратура пришла к выводу, что причиной данной ситуации послужило недостаточное информирование пассажиров о порядке бронирования билетов для детей до двух лет без отдельного места, а также отсутствие у пассажира возможности выбора сопровождающего лица, с которым должен следовать ребенок.

«Авиакомпанией приняты меры по обеспечению надлежащего информирования, граждан, путешествующих с детьми, о порядке приобретения билетов. До ответственных работников и агентов доведен порядок действий при повышении класса обслуживания, в том числе в случаях, когда в бронировании имеется запись о ребенке с его закреплением за конкретным сопровождающим по выбору пассажира», — говорится в ответе ведомства.

Кроме того, была организована доработка функционала системы оформления билетов с целью создания технической возможности для самостоятельного определения пассажирами места ребенка.

«Принятие соответствующих мер контролируется», — заверили в ведомстве.

Ранее, 21 ноября, прокуратура внесла представление главе «Аэрофлота» Сергею Александровскому из-за массового аннулирования дешевых авиабилетов на Пхукет (Таиланд). Уточнялось, что всего «Аэрофлот» мог аннулировать свыше 3 тыс. авиабилетов — именно столько было оформлено по ошибочно низким тарифам 18 октября.