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МИД назвал кражей госмасштаба экспроприацию «Дома Москвы» в Риге

Захарова: экспроприация «Дома Москвы» в Риге стала кражей государственного масштаба
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Фото: LETA/Ieva Leinisa
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Россия расценивает экспроприацию «Дома Москвы» в Риге как рейдерство, кражу и воровство государственного масштаба, заявила 12 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Мы уже квалифицировали данные действия как рейдерство, кражу, воровство в государственном масштабе. Мы говорили о том, что это попирает нормы международного права, которые гарантируют неприкосновенность собственности других стран», — сказала она.

Дипломат добавила, что ответ Москвы на эти действия станет крайне болезненным для Латвии.

«Вся ответственность, в том числе и материальная, за подобное беззаконие полностью ложится на латвийские власти и руководство этой страны. Шаги российской стороны будут жесткими и крайне болезненными для Латвии», — предупредила она.

Накануне сейм Латвии принял в окончательном чтении закон о конфискации культурно-делового центра «Дом Москвы» в Риге в пользу государства. После вступления закона в силу всё находящееся в здании движимое имущество должно быть вывезено в течение семи дней, а зарегистрированные там юрлица должны выбрать новый адрес.

В тот же день российское посольство в Латвии заявило, что принятие парламентом страны закона, предусматривающего конфискацию «Дома Москвы» в Риге, является произволом и грабежом. Оно уведомило латвийскую сторону о неизбежности ответных мер, в числе которых компенсационные требования за причиненный материальный ущерб и убытки, принесенные остановкой деятельности «Дома Москвы».

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О рейдерском захвате «Дома Москвы» 21 декабря 2023 года сообщило посольство России в Латвийской Республике. Тогда отмечалось, что сотрудники латвийских спецслужб вторглись в центр, отобрали у его сотрудников средства связи, а на входе установили пост охраны. Помимо этого, с представителями «Дома» провели допросы, а в помещениях — опись имущества и компьютерной техники.

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