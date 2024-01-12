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Савельев сообщил о росте авиаперевозок в 2023 году до 105 млн пассажиров

Минтранс сообщил, что в 2023 году авиаперевозки пассажиров выросли до 105 млн
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российские авиакомпании в 2023 году увеличили перевозки более чем на 10%, до 105 млн пассажиров, сообщил в пятницу, 12 января, министр транспорта России Виталий Савельев.

«По оперативным данным, российские авиакомпании в 2023 году перевезли 105 млн пассажиров, что на 2 млн пассажиров превышает запланированный показатель. По сравнению с 2022 годом рост перевозок составил более 10%. В 2022 году перевезено 95,2 млн человек»,— сказал он журналистам.

До этого, в январе руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщал журналистам, что авиакомпании страны по итогам года перевезли больше запланированных 103 млн пассажиров.

Таким образом, в России отметился рост авиаперевозок, несмотря на западные санкции в отношении отрасли.

В ноябре 2023 года Савельев сообщил, что Россия из-за введенных против ее авиаотрасли санкций потеряла 76 пассажирских самолетов. Воздушные суда находились на технических стоянках за рубежом, и санкции застали Москву врасплох, пояснил он.

Ранее, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции в каких-то областях тормозят Россию, однако в целом стимулируют развитие страны.

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Также 14 сентября в Кремле указывали на отсутствие понимания принципа введения и снятия санкций. Подчеркивалось, что Москва не понимает ни логику введения, ни логику отмены антироссийских мер.

Сложности с полетами за границу у российских авиакомпаний возникли в 2022 году на фоне рисков ареста их самолетов из-за санкций Евросоюза. Кроме того, страны ЕС приняли решение закрыть небо для России в ответ на проводимую Москвой спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Росавиация, в свою очередь, ограничила полеты над российской территорией авиакомпаниям из 36 стран мира.

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