В Минтрансе сообщили о потере Россией из-за санкций 76 пассажирских самолетов

Россия из-за введенных против ее авиаотрасли санкций потеряла 76 пассажирских самолетов. Об этом сообщил журналистам в субботу, 25 ноября, министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Он объяснил, что решение в отношении воздушных судов, которые находились на технических стоянках за рубежом, застало Москву врасплох.

«В целом мы потеряли 76 пассажирских судов», — указал министр.

По информации Савельева, в РФ в настоящее время 1302 судна, 1167 — пассажирские самолеты.

Ранее, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции в каких-то областях тормозят Россию, однако в целом стимулируют развитие страны.

Также 14 сентября в Кремле указывали на отсутствие понимания принципа введения и снятия санкций. Подчеркивалось, что Москва не понимает ни логику введения, ни логику отмены антироссийских мер.

Сложности с полетами за границу у российских авиакомпаний возникли в 2022 году на фоне рисков ареста их самолетов из-за санкций Евросоюза. Кроме того, страны ЕС приняли решение закрыть небо для России в ответ на проводимую Москвой спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Росавиация, в свою очередь, ограничила полеты над российской территорией авиакомпаниям из 36 стран мира.