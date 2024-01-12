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На Украине объяснили проблемы с БПЛА непрофессионализмом чиновников

Офицер ВСУ Касьянов: закупкой дронов на Украине занимаются неграмотные чиновники
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Главная проблема с обеспечением Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) заключается в допуске к их закупке неграмотных чиновников. Об этом заявил специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ Юрий Касьянов в интервью YouTube-каналу Radio NV в четверг, 11 января.

«Проблема не в технологиях, проблема в администрировании. Проблема в том, что беспилотной сферой, так или иначе, будь то в министерстве обороны, в генеральном штабе, в СБУ (служба безопасности Украины. — Ред.), управляют люди, которые в этом не разбираются», — рассказал он.

Касьянов обвинил чиновников в кумовстве и подчеркнул, что у власти на Украине часто оказываются люди, не имеющие ни малейшего понятия об устройстве БПЛА.

«Очень много людей, которые никогда не делали беспилотники, никогда их не применяли, никогда не разрабатывали электронику, никогда не рассчитывали планер. И вот они управляют всем этим», — посетовал офицер.

Кроме того, в стране, по словам Касьянова, существует проблема с перекупщиками. Люди, которых на Украине считают за изобретателей новых технологий, зачастую приобретают все запчасти за границей, а потом выдают за свои разработки. Причем, по его словам, проблема не всегда заключается в глубокой коррумпированности: зачастую это обыкновенная глупость и непосвященность в требуемой тематике.

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До этого, 9 января, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предрек Украине завершение поддержки от ее союзников из-за коррупционных скандалов.

Перед этим, 8 января, в украинском Государственном бюро расследований (ГБР) сообщили, что было возбуждено уголовное дело о растрате почти 950 млн гривен (около $25 млн) в отношении бывшего заместителя министра обороны Украины и начальника одного из департаментов. Уточняется, что преступление было совершено при закупке бронежилетов для ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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