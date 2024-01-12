Полиция в Москве задержала ранее угнавшего у силовиков автомобиль наркоторговца

Правоохранительные органы Москвы задержали подозреваемого в наркоторговле, который до этого угнал у них служебную машину, пока его везли на допрос, сообщил источник «Известий». В распоряжении издания появились также кадры с места событий.

Отмечается, что мужчина скрывался от полиции в мусорных баках в Бескудниковском проезде. Также, передает источник, он пытался спрятаться в жилом доме, заклеив глазок камеры, висящей в подъезде.

В настоящий момент мужчину уже доставили в отделение и допрашивают.

Ранее ночью сообщалось о том, что подозреваемый в контрабанде и распространении наркотиков молодой человек был задержан на месте преступления, однако смог сбежать от правоохранителей. В дороге полицейский решил заехать на заправку и покинул служебную машину. В это время подозреваемый пересел за руль и выехал с заправочной станции, при этом прокатив правоохранителя на капоте автомобиля.