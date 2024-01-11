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Подозреваемый в наркоторговле угнал полицейскую машину в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Подозреваемый в контрабанде и распространении наркотиков молодой человек сбежал от правоохранителей в Москве, угнав полицейскую машину и прокатив на капоте стража порядка. Об этом сообщил источник «Известий» в четверг, 11 декабря.

Ранее подозреваемый был задержан на месте преступления. Его допросили, и он выразил желание сотрудничать со следствием. Правоохранители решили организовать оперативно-разыскное мероприятие, на котором согласился присутствовать задержанный.

В дороге полицейский решил заехать на заправку и покинул машину. В это время подозреваемый пересел за руль и выехал с заправочной станции, при этом прокатив правоохранителя на капоте автомобиля.

«Служебный автомобиль потом увидели по камерам на Дмитровском шоссе и после нашли в целости и сохранности, но пустую», — рассказал источник.

В настоящее время полиция занимается поисками сбежавшего. Предполагается, что он всё еще находится в пределах Москвы, на руках у него наручники.

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Ранее, 27 декабря, задержанный в Кирове за мелкое хулиганство мужчина напал на полицейского и попытался сбежать из отделения. Впрочем, его сразу же снова задержали правоохранители. По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»), предполагающее наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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