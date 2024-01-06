Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Вылет рейса из Сочи в Петербург задержали из-за хулигана на борту
Происшествия
Блогеры устроили экстремальный запуск фейерверков из машин в Москве
Армия
Бойцы отряда «Маэстро» провели тренировку в составе казачьего батальона «Терек»
Мир
Блинкен обсудил в Турции вопросы безопасной доставки продукции РФ и Украины
Общество
Патриарх Кирилл в сочельник провел литургию в храме Христа Спасителя
Общество
Рэпера VACÍO арестовали еще на 10 суток после «голой» вечеринки Ивлеевой
Мир
Польские фермеры приостановили блокаду КПП на границе с Украиной
Спорт
В «Спартаке» опровергли угрозу экстрадиции Промеса из ОАЭ в Нидерланды
Мир
В США заявили о невозможности в будущем поставлять ракеты Patriot для Украины
Мир
В Турции обезвредили пойманную рыбаками морскую мину
Общество
Путин назвал Рождество ярким выражением братского единения народов России
Общество
Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством
Происшествия
Боевики ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку в преддверии Рождества
Мир
Молдавская оппозиция раскритиковала идею о связи энергосетей с Румынией
Мир
Регулятор США приостановит эксплуатацию ряда самолетов Boeing 737 MAX 9

Задержанный в Кирове мужчина напал на полицейского

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кирове 39-летний мужчина, которого задержали за мелкое хулиганство, напал на полицейского и попытался сбежать из отделения. Об этом 6 января сообщили в городском управлении МВД России.

Отмечается, что инцидент произошел 27 декабря.

«Во время нахождения в одном из помещений УМВД он нанес несколько ударов по лицу сотрудника полиции и попытался скрыться», — указали в ведомстве.

Однако далеко убежать мужчине не удалось, вскоре его вновь задержали.

В пресс-службе СУ Следственного комитета (СК) РФ по Кировской области сообщили, что по факту нападения возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»). Статья подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящий момент мужчина арестовал, добавили в СК.

Ранее, 27 декабря, гражданин Узбекистана напал на сотрудника правоохранительных органов на станции метро «Саларьево» в Москве. Мужчина предпринял попытку сбежать из комнаты полиции, чтобы избежать административной ответственности. Сотрудник полиции попытался остановить его, на что фигурант применил насилие, в результате чего сломал правоохранителю нос и челюсть. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024