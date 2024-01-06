Задержанный в Кирове мужчина напал на полицейского

В Кирове 39-летний мужчина, которого задержали за мелкое хулиганство, напал на полицейского и попытался сбежать из отделения. Об этом 6 января сообщили в городском управлении МВД России.

Отмечается, что инцидент произошел 27 декабря.

«Во время нахождения в одном из помещений УМВД он нанес несколько ударов по лицу сотрудника полиции и попытался скрыться», — указали в ведомстве.

Однако далеко убежать мужчине не удалось, вскоре его вновь задержали.

В пресс-службе СУ Следственного комитета (СК) РФ по Кировской области сообщили, что по факту нападения возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»). Статья подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящий момент мужчина арестовал, добавили в СК.

Ранее, 27 декабря, гражданин Узбекистана напал на сотрудника правоохранительных органов на станции метро «Саларьево» в Москве. Мужчина предпринял попытку сбежать из комнаты полиции, чтобы избежать административной ответственности. Сотрудник полиции попытался остановить его, на что фигурант применил насилие, в результате чего сломал правоохранителю нос и челюсть. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»).