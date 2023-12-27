Реклама
Прямой эфир
Общество
Поезд Деда Мороза прибыл в Москву
Общество
В Кремле отказались комментировать вечеринку Ивлеевой
Политика
Песков заявил о невозможности изменить ход СВО новым траншем Украине от ЕС
Мир
СМИ Австралии предрекли победу России в конфликте на Украине
Мир
Песков рассказал о контактах Алиева и Пашиняна на саммите СНГ
Политика
В Совфеде предрекли рост недовольства украинцами политикой Зеленского
Мир
Лавров заявил о прогрессе в сфере совместного производства вооружений РФ и Индии
Наука и техника
Лихачев заявил о выполнении «Росатомом» гособоронзаказа 2023 года
Мир
Захарова заявила о последствиях экспорта ракет Patriot из Японии в США
Мир
Лавров прокомментировал утечки о намерениях заморозить конфликт на Украине
Пресс-релизы
«Золотой Граммофон» возвращается в Северную столицу
Армия
Группировка «Юг» взяла важный опорный пункт ВСУ на донецком направлении
Мир
Число погибших в секторе Газа выросло до 21 тыс. человек
Мир
На Украине заявили об истощении потенциала финансирования военных потребностей
Мир
Украинский генерал предупредил об осложнении ситуации для ВСУ в 2024 году

Избившему полицейского в Москве гражданину Узбекистана предъявлено обвинение

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Задержанному гражданину Узбекистана, напавшему на сотрудника правоохранительных органов на станции метро «Саларьево» в Москве, предъявлено обвинение. Об этом 27 декабря сообщили в Telegram-канале столичного главка СК России.

«Следственными органами главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый предпринял попытку сбежать из комнаты полиции, чтобы избежать административной ответственности. Сотрудник полиции попытался остановить его, на что фигурант применил насилие, в результате чего сломал правоохранителю нос и челюсть.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

Веский «Садовод»: как сократить преступность среди мигрантов
Что предпримут власти после нападения гастарбайтеров на полицейских на московском рынке

Ранее, 4 ноября, в Краснодарском крае мужчина попытался задавить сотрудника полиции. Правоохранители прибыли в село Белая Глина для урегулирования конфликта между группой местных жителей. Находившийся там молодой человек сел в свой автомобиль ВАЗ-2107 и совершил наезд на полицейского и двух участников конфликта.

По факту случившегося возбудили дело по подозрению в применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023