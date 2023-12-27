Избившему полицейского в Москве гражданину Узбекистана предъявлено обвинение

Задержанному гражданину Узбекистана, напавшему на сотрудника правоохранительных органов на станции метро «Саларьево» в Москве, предъявлено обвинение. Об этом 27 декабря сообщили в Telegram-канале столичного главка СК России.

«Следственными органами главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый предпринял попытку сбежать из комнаты полиции, чтобы избежать административной ответственности. Сотрудник полиции попытался остановить его, на что фигурант применил насилие, в результате чего сломал правоохранителю нос и челюсть.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее, 4 ноября, в Краснодарском крае мужчина попытался задавить сотрудника полиции. Правоохранители прибыли в село Белая Глина для урегулирования конфликта между группой местных жителей. Находившийся там молодой человек сел в свой автомобиль ВАЗ-2107 и совершил наезд на полицейского и двух участников конфликта.

По факту случившегося возбудили дело по подозрению в применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ).