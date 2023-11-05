В Краснодарском крае мужчина попытался задавить полицейского

В Краснодарском крае мужчина попытался задавить сотрудника полиции. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

«По версии следствия, вечером 3 ноября в селе Белая Глина сотрудники ОМВД России по Белоглинскому району прибыли на улицу Набережную для урегулирования конфликта между группой местных жителей. Находившийся там молодой человек сел в свой автомобиль ВАЗ-2107 и совершил наезд на полицейского и двух участников конфликта», — говорится в сообщении ведомства

Сотрудник полиции применил табельное оружие. В результате были повреждены кузов и колеса автомобиля. Подозреваемый скрылся.

По факту случившегося против мужчины возбудили дело по подозрению в применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч.1 ст. 318 УК РФ).

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