Мужчина распылил газовый баллончик в лицо охраннику кафе в центре Москвы

В кафе на Арбате в Москве мужчина напал на охранника и распылил ему в лицо газовый баллончик. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«По предварительной информации, мужчина 1982 года рождения с ножом в руке достал перцовый баллончик и распылил его содержимое в лицо другому мужчине», — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан. Во время потасовки мужчина также высказывал угрозы в адрес других граждан.

Прокуратура проводит доследственную проверку. Принимается решение о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее, 14 октября, столичные полицейские задержали мужчину, плеснувшего кипяток в лицо девушке-бариста. Было установлено, что мужчина из хулиганских побуждений облил кипятком работницу кофейни, нанеся ей термический ожог. Возбуждено уголовное дело.