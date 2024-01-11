Пытавшего и убившего пленного РФ украинского нацгвардейца приговорили к 28 годам

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшего и убившего российского пленного, к 28 годам колонии строгого режима. Об этом 11 января сообщила пресс-служба главной военной прокуратуры.

«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего батальона оперативного назначения войсковой части 3057 Национальной гвардии Украины старшего солдата Александра Зажиренко», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».

Следствием было установлено, что Зажиренко, находясь в Мариуполе 29 марта 2022 года, обнаружил на одной из улиц раненого безоружного военнослужащего Вооруженных сил (ВС) РФ. Украинский солдат перенес его в жилой дом, где применил в отношении россиянина пытки, после чего застрелил из пистолета.

Зажиренко был признан виновным по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») и ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»).

Ранее, 28 декабря, суд ДНР заочно приговорил подполковника ВСУ Сергея Бурковского к 16 годам лишения свободы за избиения российских пленных военнослужащих. Было установлено, что Бурковский применял насилие по отношению к пятерым пленным российским военнослужащим, избивая их руками, ногами, а также используя холодное и огнестрельное оружие.

До этого, 26 декабря, Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению четырех украинских морских пехотинцев за расстрел 12 мирных жителей в Мариуполе. Было установлено, что обвиняемые, находясь на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, расстреляли из автоматов 14 мирных жителей, двум из которых удалось спастись.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.