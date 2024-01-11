В Турции нашли телефон пропавшей россиянки Ярыгиной

В Турции спасатели нашли телефон, который принадлежит пропавшей туристке из России Надежде Ярыгиной. Об этом 11 января сообщила газета Cumhuriyet.

Устройство было обнаружено на горе Чалыш, куда женщина отправилась на прогулку перед исчезновением.

Иных подробностей не приводится.

Ярыгина перестала выходить на связь с родными 4 января. Утром 8 января она не пришла на посадку в автобус с туристами до аэропорта и не зарегистрировалась на обратный рейс. По просьбе близких пропавшей женщины сотрудники отеля открыли номер Надежды и обнаружили, что все ее вещи, включая паспорт и документы по туру, находятся внутри. После этого начались ее поиски.

9 января факт пропажи в Турции россиянки подтвердили «Известиям» в генконсульстве РФ в Анталье. Там отметили, что по факту произошедшего уже направлены запросы в компетентные органы.

Подруга Ярыгиной Евгения Шумакова рассказала «Известиям», что родственники и друзья россиянки считают, что женщина ушла на прогулку в горы, где с ней, вероятно, что-то случилось, но местные поисковые отряды и правоохранители не проводили там поиски, а ограничились территорией отеля.