Дружба с драконом: Мальдивы переориентируются на партнерство с Китаем
Новый мальдивский лидер Мохамед Муиззу 9 января совершил государственный визит в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Изначально главным покровителем Мальдивских островов считалась Индия, но в последнее время ситуация изменилась и всё более важным партнером Мале становится Пекин. Не обошлось и без скандала, который начался с оскорблений мальдивских чиновников в адрес индийского премьер-министра Нарендры Моди. Подробности — в материале «Известий».
В центре скандала
Инцидент случился после того, как 4 января глава индийского правительства Нарендра Моди выложил в соцсеть X (бывший Twitter) фотографии со своего отдыха на пляже в Лакшадвипе — цепи принадлежащих Индии островов к северу от Мальдив. Премьер-министр призвал сограждан чаще посещать этот архипелаг для отдыха.
Через пару дней три замминистра информации Мальдивских островов опубликовали оскорбительные комментарии в X, назвав его «марионеткой Израиля» и «клоуном» и раскритиковав связи Нью-Дели с Тель-Авивом, который ведет войну в секторе Газа.
Мужчины несут плакат, осуждающий заявления министров Мальдив о главе индийского правительства Нарендре Моди. Индия, Мумбаи
На это уже бурно отреагировали в индийских соцсетях. Чиновников уволили, однако народное возмущение на этом не закончилось. Вторая по охвату платформа по резервированию туров в Индии приостановила бронирование на Мальдивы. В общей сложности было отменено свыше 8 тыс. бронирований отелей и свыше 2,5 тыс. авиабилетов на Мальдивы.
Посла островного государства вызвали в индийский МИД и выразили ему протест, а звезды Болливуда призвали не ездить на Мальдивы и «открыть для себя красоту индийских островов». В 2022–2023 годах из-за ограничений для граждан КНР в связи с пандемией по размеру турпотока Индия обошла Китай. При этом Пекин — главный кредитор Мальдивских островов.
С одними дружить, другим — на выход
«Победа Муиззу стала большим ударом для традиционного партнера Мальдивских островов — Индии, а также перечеркнула все усилия бывшего лидера Солиха по налаживанию более тесных отношений с Нью-Дели в течение пяти лет его нахождения у власти», — писала по этому поводу The Guardian.
Муиззу шел на выборы с лозунгом «Индия — вон». Во время предвыборной кампании он обвинял соперника в том, что тот допустил бесконтрольное присутствие Индии в стране и настаивал на выводе с островов 80 индийских военных.
Президент Мальдивской Республики Мохамед Муиззу
Председатель КНР Си Цзиньпин направил ему поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул, что у Мале и Пекина давняя история дружбы, а также, что «Китай и Мальдивы — это не только друзья с искренним взаимным доверием и взаимопомощью, но и партнеры по развитию и общему процветанию».
Нью-Дели и Пекин активно соперничают за контроль над Индийским океаном, который имеет чрезвычайно важное геостратегическое значение — это хаб для восточного берега Африки, Персидского залива, пути через Красное море и Суэцкий канал в Европу.
Так что Мальдивы находятся рядом с одним из самых оживленных морских путей «Восток — Запад» в мире. Пекин давно осознал важность этих вод, начав создавать там базы. Самым уязвимым местом КНР считается Малаккский пролив, через который в Китай поставляют около 60% энергоресурсов, при этом прямого присутствия у страны там нет. Исправить ситуацию Китай пытается с помощью строительства большой базы ВМС в Камбодже.
В ответ на мальдивско-китайское сближение Индия отвечает наращиванием военной инфраструктуры на Андаманских и Никобарских островах — через этот островной барьер контролируется проход в Индийский океан через такой важный для КНР Малаккский пролив.
Индия и Китай прежде всего
Нью-Дели всегда считал Мальдивы страной, которая находится в его безусловной зоне влияния. Это объясняется и географическим положением островов, и тем, что во время холодной войны Индия, как один из лидеров Движения неприсоединения, казалась Мале лучшим государством-покровителем.
В 1988 году со Шри-Ланки высадился десант повстанцев-тамилов и едва не захватил мальдивского президента Гаюма. Он успел послать Индии сигнал о помощи. Нью-Дели тут же отправил самолет с индийскими десантниками, не оставившими тамилам ни единого шанса.
В благодарность Гаюма провозгласил принцип «Индия прежде всего». Нью-Дели размещал военные объекты на Мальдивских островах, тем самым гарантируя им внешнюю и внутреннюю безопасность. В Индии были уверены, что Мальдивы от них никуда не денутся.
Следующий президент решил диверсифицировать внешнюю политику страны — заключил первые контракты с Пекином и разрешил открыть посольство на Мальдивах.
Наставник Муиззу, бывший президент страны Абдулла Ямин, также предпочитал усиливать сотрудничество с Пекином и занимать у него крупные суммы. Он заверял индийские власти в дружбе, однако наиболее выгодные контракты передавал китайцам. Так, например, произошло со строительством аэропорта имени Насира. В 2010 году этот проект заполучила индийская фирма, но через четыре года Ямин, сославшись на то, что она была заключена с нарушением правил, расторг контракт, передав его китайцам.
Экс-лидера впоследствии приговорили к 11 годам тюрьмы за коррупцию. В 2018 году мальдивцы, обвинив Ямина в том, что он «загнал страну в китайскую долговую яму», проголосовали за Солиха. Отношения между Индией и Мальдивами потеплели. С тех пор Мале пытался балансировать между двумя державами, стараясь не доводить до эскалации и стремясь выторговать для себя максимально выгодные условия.
Незападное мышление
Почетный научный сотрудник фонда Observer Research Foundation в Нью-Дели Нандан Унникришнан в беседе с «Известиями» подчеркнул, что власть на Мальдивских островах чередуется.
— Индийский военный персонал существует там, поскольку Нью-Дели дал Мале вертолеты и самолеты, персонала для обслуживания у самих островов нет. Индийский контингент как раз этим и занимается. Если новые мальдивские власти захотят отправить этот персонал домой, то у местных военных не будет возможности летать на самолетах и вертолетах, — считает политолог.
Младший научный сотрудник Национального института международной стратегии Китайской академии социальных наук Тянь Гуанцян считает, что китайско-мальдивское сотрудничество в последнее время развивается плодотворно, при новом лидере Мальдивы, вполне вероятно, присоединятся к инициативе «Один пояс, один путь». Но при этом Мале не отказывается от взаимодействия с Нью-Дели, уверен эксперт.
«Мальдивы не должны выбирать, с какой из стран им сотрудничать. Такой выбор из серии «или-или» присущ западному мышлению, а не восточному. Мальдивы — это небольшое государство, которое должно сотрудничать с разными странами мира, и в особенности со своими близкими соседями — Китаем и Индией», — резюмировал эксперт.