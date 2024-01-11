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Врач рассказала об отсутствии связи употребления сахара с нарушением сна у детей

Врач Сайфулина: связь нарушения сна у детей с употреблением сладкого не доказана
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Фото: Global Look Press/Ulrich Zillmann/http://imagebroker.com/#/search/
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Связь нарушений сна у детей с употреблением сладостей не имеет научных обоснований. Об этом 11 января заявила врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина.

Она отметила, что выражение «сахар вреден детям» воспринимается как аксиома, однако это не всегда так. Тем не менее чрезмерное употребление сахара детьми может привести к различным проблемам со здоровьем.

«Дети, которые переедают сладкого, подвергаются повышенному риску развития ожирения, кариеса и могут заболеть диабетом второго типа», — рассказала педиатр в интервью РИАМО.

Также она предупредила, что дети, привыкнув к сахару, могут чаще отдавать предпочтение сладостям, а не здоровому сбалансированному питанию.

Помимо этого, Сайфуллина рекомендовала не включать сахар в рацион детей до двух лет. Ребенку от четырех до шести лет, по ее словам, можно не больше пяти кубиков сахара в сутки, от семи до десяти лет — не больше шести, а если подростку от 10 до 18 лет, то не рекомендуется употреблять больше семи, пишет «Газета.RU»

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До этого, 2 января, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала о последствиях для ребенка от переедания конфет. Она указала, что переедание сладкого детьми может плохо отразиться на их иммунитете. Однако она отметила, что не весь сахар вреден сам по себе. Например, природный сахар, который содержится в овощах и фруктах, является важным элементом здорового рациона.

Врач-диетолог Татьяна Мещерякова 25 декабря рассказала «Известиям» о нескольких правилах, как уменьшить зависимость от сладкого. Она выделила, что главное — знать меру и отказываться от сахара там, где это возможно. Например, скрытый сахар содержится в соусах и консервированных продуктах, которые особенно часто попадают в праздничное меню.

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