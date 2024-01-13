Культурно отобедать: Петербург зовет на вкусные выходные

Северная столица стабильно удерживает пальму первенства среди самых популярных туристических направлений в стране. Наряду с музеями и театрами важной составляющей такой популярности является гастрономия. В этом отношении Питер долгое время оставался в тени Москвы, но за последние пару-тройку лет совершил настоящий прорыв. Сегодня в городе работает много разноформатных и очень интересных ресторанов. Так что по желанию можно устроить себе полноценное гастрономическое путешествие и даже не одно. Подробности — в материале «Известий».

Начало — это дела половина

Хороший день начинается с доброго завтрака. А для Питера с его не самой ласковой погодой, особенно в холодный сезон, это важно вдвойне. В конце концов, еда — ровно то, что поднимает настроение и делает нас счастливей, одновременно придавая сил и жизненной энергии. С другой стороны, в городе уверенно набирает тренд на завтраки вне дома, особенно по выходным. Поэтому не только приезжие, но и многие питерцы предпочитают начинать утро с неспешной трапезы в каком-нибудь приятном месте.

Ресторан Futurist на Барочной улице, который в минувшем году занял седьмое место в десятке лучших питерских проектов по версии национальной ресторанной премии Wheretoeat, как раз из таких. Повар Алексей Алексеев, кстати, объявленный «Собакой» шефом года, грамотно адаптирует современные техники к классической рецептуре. На выходе получается как минимум нескучная, яркая, а порой и довольно дерзкая еда. Например, хумус здесь готовят с копченым тунцом и соусом из паприки. Воздушную бриошь дополняют креветками и муссом из пармезана, а рисовую кашу приправляют бурбонской ванилью.

Яйцо бенедикт с копченым тунцом Фото: Пресс-служба ресторана Futurist

Отдельного внимания заслуживают драники из лука порей с нежнейшей печенью трески и мягкосваренным яйцом, пикантный картофельный гратен со шпинатом и соусом из сыворотки, а также фактурный, источающий соки бифштекс с грибным соусом и хашбрауном . Кстати, по выходным завтраки здесь сервируют до половины второго, что, конечно, не повод отказываться от обеда.

Фото: Пресс-служба ресторана Futurist

Впрочем, Питер вообще живет иными ритмами, нежели Москва. Поэтому завтракают здесь иногда и позже. Так, в ресторане «Забыли сахар» на набережной Адмирала Лазарева утро по выходным продолжается до трех часов дня. А еще здесь кормят не только вкусно, но и максимально полезно — в соответствии с концепцией заведения, отраженной в названии. Шеф-повар Герман Тазендинов «забывает» добавлять в блюда не только сахар и разные усилители вкуса, но также по минимуму использует соль и сливочное масло.

Начать день здесь предлагают с шота из имбиря, лимона и меда. Глоток такого напитка бодрит не хуже чашки доброго эспрессо. Затем можно перейти к зеленой грече с авокадо, шпинатом и яйцом пашот, драникам из тыквы и цукини с крабом или бенедикту с белыми грибами и тамбовским окороком. Вообще яйца в меню представлены максимально широко. Здесь найдется и белковый омлет, и несколько видов скрембла.

Драники из тыквы и цукини с крабом Фото: Пресс-служба ресторана «Забыли сахар»

Среди иных позиций стоит обратить внимание на запеканку из рикотты, которую подают с хурмой и кокосовым муссом, а также на очень деликатные сырники с конфитюром из лесной земляники.

Фото: Пресс-служба ресторана «Забыли сахар» Сырники с конфитюром из лесной земляники и сметаной

Разделить с другом

После неспешной прогулки по Невскому и вдумчивого осмотра какой-нибудь примечательной экспозиции впору подумать об обеде. Для этого времени суток лучше всего подходит сытная, понятная, относительно быстро исполненная и не слишком сложная еда. Например, итальянская, число поклонников которой с годами только растет, особенно в крупных туристических мегаполисах.

В Питере немало весьма достойных ресторанов итальянской кухни. Из относительно новых и потому, возможно, не столь хорошо известных гостям города — La Biga , что на углу Гороховой и Мойки. Довольно камерное заведение в формате бистро с открытой кухней расположилось в том месте, где когда-то встречал гостей первый в Северной Пальмире Pizza Hut, так что традиция в известной мере соблюдена. Это проект двух очень известных на берегах Невы поваров — Антона Исакова и Даниила Сычева (последний, к слову, виртуозный пиццайоло).

Прежде всего сюда нужно отправляться за пиццей — римской (с пухлыми и слегка поджаренными бортиками) и так называемой детройтской, или, точнее, Detroit style (квадратной, более упругой, с сырными бортиками). Именно ее делают на опаре la biga, которая и дала название заведению. В первую, помимо классических начинок, добавляют, например, тыкву с креветками или криспи-цыпленка с капустой. Вторая же предельно многолика. Ее наполняют пеперони с калабрийским перцем, брискетом с халапеньо, ребром с копченым ананасом и всякими другими вкусностями.

Спагетти aglio e olio вонголе Фото: Пресс-служба ресторана La Biga

Однако меню в крохотной La Biga вовсе не ограничивается пиццей. В заведении приличный выбор пасты, но не только. Тут всё гораздо интересней и затейливей. На закуску можно отведать, например, канноли с паштетом и вишней в вермуте и обжаренный на гриле артишок, бутон которого заполнен кремом из рикотты и пармезана. На горячее — треску с фасолью и куриную котолетту с салатом а ля «Цезарь». На десерт — баскский чизкейк с горгонзолой и грушевым конфитюром и тирамису в виде френч-тоста. А в завершение непременно стоит заказать аффогато — чашку ароматного эспрессо с шариком ванильного мороженого.

Треска с фасолью Фото: Пресс-служба ресторана La Biga

Впрочем, обеду вполне можно добавить немного типично питерского колорита в виде реки, корабля и роскошного вида на Стрелку Васильевского острова. Всё это есть в новом ресторане Veter, который открылся на главной палубе хорошо известного в городе парусника «Летучий Голландец», пришвартованного на Мытнинской набережной. Здешняя кухня являет собой причудливый микс русско-французских гастрономических традиций. А на тарелке всю эту сложную гармонию воплощает шеф-повар Михаил Бобылев.

Фото: Пресс-служба ресторана Veter

На закуску предлагают гратен с оливье и черной икрой и парфэ из куриной печени с вишней и пеканом. Окрошку готовят с мясом краба, а заправляют айраном. Начинку для голубцов делают из мраморной говядины, заворачивают в листья савойской капусты, а подают с грибным дюкселем, сморчками и маслом белого трюфеля. Пожарскую котлету, запанированную сухарями из бриоши, создают из фарша черной трески, палтуса, креветок и краба. А перловую кашу дополняют утиной печенью и соусом бефстроганов .

Фото: Пресс-служба ресторана Veter Голубцы с морепродуктами

Ужин — всему голова

Вечер — это особое время для трапезы. День с его суетой и заботами уже позади, можно никуда не спешить, позволить себе выпить бокал вина и вкусно поужинать в приятной компании, наслаждаясь едой и общением. Впрочем, проблема выбора подходящего места в данном случае оказывается еще более актуальной, ведь именно от ужина ждешь особых впечатлений. И надо отдать должное питерским рестораторам — они уделяют этому большое внимание, постоянно находясь в поиске новых идей и необычных форматов.

Создатели ресторана Regions на улице Жуковского решили собрать всё самое интересное, что есть в современной гастрономии российских регионов. В результате гостям предлагают не одно, а целых пять меню и приглашают совершить небольшое путешествие по вкусам Сибири, Северо-Запада, Дальнего Востока, Центральной и Южной России. В качестве ведущего гастрогида выступает шеф-повар Евгений Далдин.

Фото: Пресс-служба ресторана Regions

Сибирь представлена, например, тартаром из благородного оленя с малосольным огурцом, вяленой клюквой и муссом из бородинского хлеба, кашей из полбы с тартаром из алтайского марала и казаречче с пряным рагу из горного яка. Центр презентован картофельным драником с икрой, похлебкой из боровиков и голубцами с крольчатиной и белыми грибами в трюфельно-меловом соусе. Северо-Запад воплощают салат «Мимоза» с копченым палтусом, печеными овощами и кремом из зеленого лука, балтийская уха с подкопченным бульоном и филе палтуса с кремом из цукини. За Дальний Восток «отвечают» форель под шубой из печеных фермерских овощей, вонтоны с уткой и тушеной квашеной капустой и сердце косули с жимолостью и кремом из томленого лука. А за Юг — запеченный баклажан с томатами и кинзой, мидии в соусе бер блан с зеленью и анисом да ягненок с трюфельным стейком из капусты и соусом из томленой сливы.

Фото: Пресс-служба ресторана Regions

Еще одно примечательное место — винный ресторан Charlie на набережной Канала Грибоедова. Кухня здесь авторская, с отсылками к международной и отечественной классике, но без строгих привязок к конкретным странам и традициям . Возглавляет ее Юрий Манчук, за спиной которого знаменитый Баскский кулинарный центр в Сан-Себастьяне.

Меню получилось соответствующее. Здесь мирно соседствуют круассан с ростбифом и томленой клубникой и профитроли с форшмаком, севиче из гребешка с обжаренным картофелем стоун и копченый сом со страчателлой, хот-дог с хрустящим куриным бедром и красной икрой и брискет с кокосово-соевым соусом, морковный тирамису и базиликовый крем с желе из одуванчиков.

Фото: пресс-служба ресторана Charlie

Вся еда, разумеется, отлично адаптирована под вино. Карта собрана с акцентом на биодинамику и натуралку, встречаются в ней и довольно редкие образцы от небольших хозяйств. Главное — не стесняться расспрашивать сомелье, к слову — супругу шефа.

Впрочем, и поклонники настоящей гастроэкзотики легко найдут себе место по душе, им стоит всего лишь переместиться на Мойку, в ресторан Ro . Шеф-повар Максим Ражев, преданный поклонник щедрой гастрономической культуры стран Юго-Восточной Азии, собрал на своей кухне отличную коллекцию экзотических продуктов и оригинальных рецептов.

Фото: Пресс-служба ресторана Ro

Прежде всего в заведении имеется отличный raw бар с хендроллами, сашими, чираши и нигири. А в качестве главного ингредиента, помимо лосося, краба, тунца и гребешка, используются креветка Ама Эби, хамачи и морской еж хоккайдо. На закуску здесь подают ананасы кимчи, баклажаны с мисо газировкой и хрустящим чили, вонтоны с креветкой, шашлычки-кушияки с брокколи и окономияки с угрем. В основном разделе внимания заслуживают палтус с пюре из цветной капусты, осьминог с бататом и цыпленок с пюре из нута с мисо. Отменно хороши, впрочем, и удон с грибами, и лапша «Зеленый чай» с лососем. Десертов всего четыре, но мисо мусс с вареной сгущенкой и моти с юдзу имеют все шансы стать лучшим завершением вечера.