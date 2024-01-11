ВТБ и «Открытие» приступили к объединению негосударственных пенсионных фондов

«ВТБ Пенсионный фонд» начал процесс присоединения негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Открытие», сообщили «Известиям» в пресс-службе кредитной организации 11 января. Там уточнили, что перевод клиентов произойдет автоматически.

Процесс интеграции закончится до конца первого полугодия 2024-го, число клиентов увеличится до 10,5 млн человек, а объем средств под управлением фонда превысит 1 трлн рублей. В банке уточнили, что объединение фондов не затронет реализацию действующих корпоративных пенсионных программ, их условия останутся неизменными, без перезаключения действующих договоров с вкладчиками — юрлицами.

В конце декабря 2022-го право собственности на акции банка «ФК Открытие» перешло к ВТБ. В результате НПФ «Открытие» вошел в Группу ВТБ. Решение об интеграции было принято на внеочередных общих собраниях акционеров фондов 23 ноября прошлого года.

Ранее, 29 декабря, сообщалось, что негосударственные пенсионные фонды за девять месяцев 2023 года выплатили клиентам 119 млрд рублей. Это выше аналогичных данных 2022-го на 14%, отметили аналитики НПФ «Достойное будущее». Большую часть выплат составили средства в рамках негосударственного пенсионного обеспечения — 81 млрд рублей. При этом по обязательному пенсионному страхованию с января по сентябрь этого года россияне получили пенсий на 38 млрд рублей.