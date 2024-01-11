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ВТБ и «Открытие» приступили к объединению негосударственных пенсионных фондов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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«ВТБ Пенсионный фонд» начал процесс присоединения негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Открытие», сообщили «Известиям» в пресс-службе кредитной организации 11 января. Там уточнили, что перевод клиентов произойдет автоматически.

Процесс интеграции закончится до конца первого полугодия 2024-го, число клиентов увеличится до 10,5 млн человек, а объем средств под управлением фонда превысит 1 трлн рублей. В банке уточнили, что объединение фондов не затронет реализацию действующих корпоративных пенсионных программ, их условия останутся неизменными, без перезаключения действующих договоров с вкладчиками — юрлицами.

В конце декабря 2022-го право собственности на акции банка «ФК Открытие» перешло к ВТБ. В результате НПФ «Открытие» вошел в Группу ВТБ. Решение об интеграции было принято на внеочередных общих собраниях акционеров фондов 23 ноября прошлого года.

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Ранее, 29 декабря, сообщалось, что негосударственные пенсионные фонды за девять месяцев 2023 года выплатили клиентам 119 млрд рублей. Это выше аналогичных данных 2022-го на 14%, отметили аналитики НПФ «Достойное будущее». Большую часть выплат составили средства в рамках негосударственного пенсионного обеспечения — 81 млрд рублей. При этом по обязательному пенсионному страхованию с января по сентябрь этого года россияне получили пенсий на 38 млрд рублей.

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