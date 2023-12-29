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НПФ выплатили россиянам пенсий на 119 млрд рублей за девять месяцев 2023 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) за девять месяцев 2023 года выплатили клиентам 119 млрд рублей. Это больше аналогичных показателей прошлого года на 14%. Такие данные получили аналитики НПФ «Достойное будущее», изучив структуру выплат пенсионных фондов. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 29 декабря.

Большую часть выплат составили средства в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) — 81 млрд рублей. При этом по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) с января по сентябрь этого года россияне получили пенсий на 38 млрд рублей.

По информации экспертов, в топ-10 регионов, жители которых получили наибольший объем выплат как по негосударственной пенсии, так и в части обязательного пенсионного страхования, вошли: Москва (18 млрд рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (9,5 млрд рублей), Московская область (6,7 млрд рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (4,6 млрд рублей), Санкт-Петербург (4 млрд рублей), Татарстан (3,8 млрд рублей), Свердловская область (3,5 млрд рублей), Нижегородская область (3,3 млрд рублей), Красноярский край (3,2 млрд рублей), Башкирия (3,1 млрд рублей).

«Лидером по общему росту выплат стала Пензенская область, в этом регионе объем выплаченных фондами пенсий вырос на 50%, до 530 млн рублей. При этом первое место по приросту в секторе негосударственного пенсионного обеспечения занял Камчатский край (прирост на 132%, до 75 млн рублей), а в секторе ОПС — Калмыкия (плюс 72%, до 28 млн рублей). В дальнейшем, как нам видится, тенденция на рост объема выплат может сохраниться: среди клиентов НПФ увеличивается число людей, достигших пенсионного возраста», — отметил генеральный директор НПФ «Достойное будущее» Дмитрий Ключник.

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В конце ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении в 2024 году размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности. Закон подразумевает, что с 1 января 2024 года размер стоимости одного пенсионного коэффициента увеличивается с 129,5 до 133,1 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с 7915,4 до 8134,9 рубля.

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