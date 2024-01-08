Отложить в долгие: россияне дополнительно получат до 36 тыс. от государства на пенсию

В этом году в России заработает новый финансовый инструмент — программа долгосрочных сбережений граждан (ПДС). Она позволит самостоятельно копить на пенсию, а государство будет софинансировать вложения на сумму до 36 тыс. рублей в год . Президент РФ Владимир Путин считает, что в 2024-м ПДС привлечет 250 млрд взносов. При этом в пенсионных фондах ожидают присоединения 1,5 млн участников в первый год запуска продукта. Однако технически программа будет готова только во втором полугодии. Какие недочеты есть в ПДС, стоит ли доверять инструменту и какая стратегия позволит накопить на пенсию — в материале «Известий».

Как работает программа долгосрочных сбережений

В июле прошлого года Владимир Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан . Он вступает в силу с января 2024-го. Подготовкой инициативы занимались Минфин и ЦБ. Основная цель нового инструмента — формирование дополнительного дохода россиян после выхода на пенсию и создание финансовой подушки безопасности , говорится в документе властей. «Известия» направили запрос в ведомство и регулятор.

ПДС — это добровольный сберегательный продукт для россиян от 18 лет. Чтобы участвовать в программе, нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Граждане самостоятельно делают взносы на свой счет — размер и периодичность выплат определяются с НПФ. Также можно перевести пенсионные накопления, сформированные с 2002 по 2014 год, если они есть.

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В первые три года после вступления в программу государство будет увеличивать эти вложения. Софинансирование составит до 36 тыс . рублей в год.

Справка «Известий» Сумма софинансирования зависит от дохода участника ПДС. Так, если он зарабатывает до 80 тыс. в месяц, то формула такая — 1 рубль взноса на 1 рубль от государства. То есть, чтобы получить 36 тыс. от властей, нужно за 12 месяцев внести столько же. При высоком доходе менее выгодные условия. Если заработок от 80 тыс. до 150 тыс., то начислят 1 рубль на 2 рубля внесенных (то есть чтобы получить 36 тыс., надо перевести 72 тыс. в ПДС). Если же зарплата больше 150 тыс., то субсидируют один к четырем (ради 36 тыс. нужно сделать взнос в 144 тыс.).

По программе положены периодические выплаты на срок от 10 лет или пожизненно. Их можно будет начать получать уже через 15 лет после вступления в ПДС или по достижении 55 лет для женщин и 60 — для мужчин . Закон также предусматривает перечисление всей суммы единовременно, если такая возможность прописана в договоре.

Деньги можно забрать досрочно, но без учета инвестдохода , накопительной пенсии и средств софинансирования государства. Однако особые жизненные ситуации (например, болезнь, потеря кормильца) позволяют снять всю сумму без потерь . При этом средства в рамках программы наследуются.

НПФ инвестируют деньги под контролем ЦБ — за это участники ПДС получают доход. По закону фонды обязаны обеспечивать безубыточность взносов на один-пять лет. При этом средства граждан в программе застрахованы государством на 2,8 млн .

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Для участников ПДС также предусмотрен налоговый вычет, по которому можно будет вернуть до 52 тыс. рублей в год . Максимальную сумму можно получить при взносах в 400 тыс. за 12 месяцев.

Число участников и объем вложений в ПДС

До конца 2024-го в ПДС может вступить свыше 1,5 млн человек , оценил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский. При этом вложения в программу за год могут перевалить за 45 млрд рублей, добавил он.

В декабре президент РФ заявил, что в первый год действия ПДС планируется привлечь не менее 250 млрд. А к 2026-му программа должна вырасти до 1% ВПП , сказал Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!». При этом в Минфине ожидают, что ее участниками станут 2 млн человек в скором времени после запуска, отметил в августе глава ведомства Антон Силуанов на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Как отметил Руслан Вестеровский, такие амбициозные показатели достижимы, но программу надо будет совершенствовать.

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— По нашим прогнозам, активное вовлечение россиян в программу начнется в 2025–2026 годах. Это связано с тем, что инструмент еще новый . НПФ нужно время на техническую проработку. Но поскольку в ПДС предусмотрены серьезные преференции, скорее всего, за пять лет можно привлечь 7 млн клиентов , — считает председатель совета директоров НПФ «Будущее».

Хотя закон начнет действовать с января, технически программа будет готова не ранее июля, сказал «Известиям» участник рынка. Он добавил, что еще не решены вопросы с налоговым вычетом и типовой формой договоров.

Возможность перевода средств в ПДС из обязательных пенсионных накоплений расширяет потенциальное число участников программы на всех людей, у которых есть таковые, а это более 70 млн , отметил президент Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) Сергей Беляков. По его словам, оценить по достоинству преимущества ПДС граждане смогут спустя какое-то время.

Пока же для того, чтобы перевести пенсионные накопления в НПФ, гражданам нужно пройти сложный клиентский путь, добавил Руслан Вестеровский из Сбербанка. По его словам, чтобы сделать программу массовым и доступным продуктом, этот путь нужно радикально упрощать и укорачивать.

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Как накопить на пенсию

Сумма желаемой пенсии россиян составляет 69 тыс. рублей , писали ранее «Известия». При этом после индексации в 2024-м средний размер выплаты будет на уровне 23,2 тыс., сообщил министр финансов Антон Силуанов в Совфеде в октябре.

— Сегодня у большинства россиян нет культуры долгосрочных сбережений . При этом высок уровень ожиданий поддержки от государства, который демотивирует самостоятельно накапливать, — считает Сергей Беляков из НАПФ.

По его словам, влияет также и экономическая ситуация: купить что-то сейчас важнее, чем отложить. Кроме того, финансовый ресурс ограничен. Но участие в ПДС позволит сформировать капитал на будущие цели, уверен Сергей Беляков.

Для развития программы нужно прежде всего увеличить срок софинансирования , считает Руслан Вестеровский из Сбербанка. По его словам, лучше всего его сделать фиксированным на пять-семь лет . Благодаря этому вырастет доходность и повысится доверие людей к ПДС.

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— Кроме того, рост вложений в ПДС может стимулировать участие работодателей. До 25% малых и средних предприятий могут быть заинтересованы в такой опции. Через софинансирование личных счетов сотрудников компании они смогут удерживать ценные кадры и привлекать новых специалистов, — считает эксперт.

Среди проблем этой системы можно выделить то, что у большинства работающего населения нет дополнительных источников доходов для того, чтобы делать добровольные сбережения , отметил завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов. Вместе с тем, скорее всего, в программе будут участвовать граждане с более высокой зарплатой.

В итоге, по словам эксперта, это приведет к тому, что налоговый вычет будут получать обеспеченные люди, что увеличит несправедливость распределения доступа людей к льготам .

И наконец, НПФ за последние 20 лет не показали эффективности в управлении пенсионными деньгами , подчеркнул эксперт. Он добавил: если бы граждане могли вносить средства в государственную страховую пенсию, результат был бы лучше с точки зрения долгосрочных инвестиций.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Сегодня нет инструментов, которые гарантируют успешность пенсионных накоплений . Однако можно начать с простых и осторожных решений — открыть ИИС третьего типа, инвестировать в акции и облигации государства и других надежных эмитентов. На старте это стоит делать через инвестиционные фонды, — уверен Александр Абрамов.