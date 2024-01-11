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АвтоВАЗ дооснастил почти 20 тыс. некомплектных автомобилей Lada

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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К началу декабря 2023 года АвтоВАЗу удалось дооснастить и отправить дилерам все автомобили, которые были некомплектными и хранились на площадке компании. В какой-то момент их количество достигало почти 20 тыс. единиц, рассказал глава автокомпании Максим Соколов, передает корреспондент «Известий» с пресс-конференции производителя.

«Конвейеры в 2023 году не останавливались на минуту, хотя угрозы были. Санкции, дефицит комплектующих. В рамках года количество некомплектных автомобилей, стоящих на площадке АвтоВАЗа, достигало почти 20 тыс. единиц. Мы справились с этой задачей. А всего было произведено и потом отретрофичено, то есть восстановлено, порядка 55 тыс. автомобилей», — сказал Соколов.

По словам главы АвтоВАЗа, обычно в таких условиях автопроизводители принимают решение о приостановке производства. Однако в отечественной компании приняли решение продолжать выпуск машин, благодаря чему удалось достигнуть рекордных за 10 лет показателей производства (374,08 тыс. автомобилей в год).

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Ранее сообщалось, что продажи автомобилей Lada в 2023 году выросли на 87% и составили 352,57 тыс. автомобилей. Доля Lada на российском авторынке достигла рекордных показателей за последние 20 лет и составила около 35%.

В 2024 году АвтоВАЗ планирует запустить Lada Vesta с новым силовым агрегатом (1.8 EVO и автоматической трансмиссией), возобновить выпуск Largus и начать производство e-Largus в Ижевске, восстанавливать цветовую гамму и все опции (в том числе электронную систему стабилизации ESC на Vesta) и развивать выпуск специальных модификаций, включая спортивные, битопливные автомобили с ручным управлением. Компания продолжит работу над новыми моделями, включая Lada Iskra, старт производства которой намечен на начало 2025 года.

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