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Умер один из фигурантов дела о хищениях при строительстве космодрома Восточный

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Умер один из главных фигурантов дела о хищениях при строительстве космодрома Восточный бизнесмен Сергей Волкодав. Информацию в четверг, 11 января, подтвердили «Известиям» два источника.

По словам собеседников, Волкодав поступил в отделение реанимации одной из столичных больниц из СИЗО.

«11 января в 11 утра обвиняемый скончался», — сообщил один из источников.

Экс-руководитель фирмы «Цветлит» Волкодав обвинялся в хищении 1 млрд рублей у Спецстроя и Минпромторга при выполнении государственного контракта. В отношении бизнесмена также было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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В ноябре 2019 года на беспорядок при строительстве космодрома Восточный указал президент России Владимир Путин. После этого стало известно о возбуждении двух новых дел о хищениях. В декабре того же года гендиректора организации, работавшей на одном из объектов Восточного, приговорили к 11 годам колонии. Отмечалось, что мужчина похитил более 660 млн рублей.

Позднее, в феврале 2020 года, суд города Железногорска Красноярского края признал виновными четырех фигурантов уголовного дела о хищении 25 млн рублей при строительстве космодрома Восточный.

В июне 2021 года генерального директора компании «Респект-СМ» Алика Алексаняна обвинили в мошенничестве на 60 млн рублей при строительстве космодрома Восточный и арестовали. Кроме того, в декабре того же года суд арестовал по подозрению в мошенничестве заместителя генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор гражданских космодромов России, ЦЭНКИ) Марата Арустамова.

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