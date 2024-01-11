В Швеции раскритиковали призвавших готовиться к войне чиновников

Министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Булина и главкома вооруженными силами страны Микаэля Бюдена обвинили в паникерстве после призыва к гражданам быть готовыми к войне. Об этом в четверг, 11 января, сообщает издание Euractiv.

В частности, бывший премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что ситуация с безопасностью серьезная, однако вовсе не указывает на приближающийся военный конфликт. Прозвучавшие алармистские заявления многих напугали, поэтому правительству следует внимательнее следить за работой по информированию населения, считает она.

Организация по защите прав детей Bris также обратила внимание на страхи подростков из-за слов главнокомандующего. По словам руководителя Bris Магнуса Ягерского, риторика шведского правительства была слишком жесткой, в результате чего организация получает от многих детей вопросы о вероятности войны.

Призыв к гражданам Швеции быть готовыми к войне Булин озвучил 7 января на конференции по национальной безопасности. Он отметил, что в своем обращении в первую очередь «апеллирует не к страху» жителей Швеции, а к тому, как они воспринимают ситуацию. Его позицию поддержал главком Микаэль Бюден, который добавил, что ситуация стала очень серьезной.

Комментируя это, сенатор Алексей Пушков назвал Швецию одной из первых стран в Европе по уровню антироссийской паранойи. Он выразил мнение, что шведы питают неприязнь к России еще со времен поражения под Полтавой и подобными призывами пытаются продемонстрировать свою геополитическую значимость.

27 октября 2023 года замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия в своем военном планировании учитывает то, что Швеция рано или поздно станет членом НАТО.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля 2023 года официально присоединился к блоку только Хельсинки. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.