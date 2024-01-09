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Пушков назвал антироссийской паранойей идеи о близкой войне в Швеции

Пушков: шведы никак не могут успокоиться со времен поражения под Полтавой
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Швеция — одна из стран, где сильнее всего распространена русофобия, поскольку шведы питают неприязнь к России еще со времен поражения под Полтавой. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале в понедельник, 8 января.

Таким образом политик отреагировал на высказывания министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Булина и главнокомандующего вооруженными силами страны Микаэля Бюдена. Они заявили, что в Швеции может разгореться война, и призвали граждан быть готовыми к такому развитию событий.

«Швеция — одна из первых стран в Европе по уровню антироссийской паранойи. Много лет там ловят русские подлодки, причем для некоторых это стало главным занятием в жизни», — заявил Пушков.

По его мнению, таким образом Швеция пытается почувствовать свою геополитическую значимость, которая на самом деле отсутствует.

«Иногда создается ощущение, что некоторые шведские военные, а также журналисты чуть ли не мечтают о войне. Видно, никак не могут успокоиться со времен поражения под Полтавой», — высказался политик.

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Ранее, 7 января, сообщалось, что Карл-Оскар Булин объяснил, что его призыв к гражданам Швеции быть готовыми к войне означает, что на фоне конфликта на Украине мысль о стабильном мире больше не является неизменной.

До этого, 27 октября, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия в своем военном планировании учитывает то, что Швеция рано или поздно станет членом НАТО. Он отметил, что такая вещь была абсолютно ожидаемой. Как указал дипломат, для Североатлантического альянса важно устранить географические пробелы в системе обороны организации, поэтому НАТО пытается расширять свою территорию.

В том же месяце шведская журналистка Крис Форсне указала, что Швеция оказалась в ловушке, приняв решение вступить в НАТО во время конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. По ее мнению, у Швеции была традиция оставаться нейтральной, однако после вступления в Североатлантический альянс она оказалась в противостоянии с Россией.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля 2023 года официально присоединился к блоку только Хельсинки. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.

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