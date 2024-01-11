Выше едешь: Путин заявил о временном характере ключевой ставки ЦБ

Экономика России по паритету покупательной способности стала первой в Европе и пятой в мире. И это несмотря на то, что «нас со всех сторон душат, давят», подчеркнул Владимир Путин на встрече с предпринимателями ДФО во время своей рабочей поездки в Хабаровск 11 января. Он считает, что рост ВВП по итогам 2023 года может составить более 4%. Местный бизнес особенно интересовала ситуация с ключевой ставкой, которая поднялась до 16%, но президент указал на ее временный характер. По мере подавления инфляции ставка будет меняться — действия ЦБ и правительства уже направлены на это. Какие новации ждут дальневосточных предпринимателей и почему в РФ опять вернулись к теме цен на яйца — в материале «Известий».

Когда ждать снижения ключевой ставки Центробанка

Рабочий день Владимира Путина 11 января прошел в Хабаровске, куда он прилетел накануне вечером с Чукотки в рамках своей поездки по Дальнему Востоку. В предыдущий раз он посещал этот город более 10 лет назад — 31 декабря 2013 года после наводнения на Дальнем Востоке. К счастью, эта поездка имеет совсем иной характер. На площадку одного из крупнейших вузов Дальнего Востока — Тихоокеанского государственного университета — президент приехал к середине дня. Здесь его уже ждали представители бизнеса из разных регионов ДФО. Они активно готовились к мероприятию, причем некоторые даже репетировали свое обращение к Владимиру Путину в коридорах университета. Волнение перенеслось и в зал совещания: многие предприниматели сбивались, говоря с главой государства, и откровенно признавались ему, что очень нервничают.

Президент РФ Владимир Путин (справа) во время посещения Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске Фото: официальный сайт президента РФ



Владимир Путин же сперва решил разрядить обстановку и переключился на погоду в Хабаровске. «Красиво, светло, солнышко светит, погода замечательная», — сказал он вопреки морозу. И это немудрено: столица края входит в пятерку самых солнечных городов страны, где насчитывается около 300 солнечных дней в году. Спустя пару минут представители бизнеса уже активно включились в диалог — их прежде всего волновала ситуация на рынке в условиях внешних ограничений. Однако экономика России по паритету покупательной способности стала первой в Европе и пятой в мире, сказал президент.

— Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объему экономики в целом первые в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире: Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе номер один, — рассказал Владимир Путин.



РФ вышла на пятое место в мире, поскольку в 2022 году был достаточно низкий курс американской валюты — доходило до 51 рубля за $1. Но, несмотря на то что доллар уже подорожал, сейчас не исключено, что РФ все же уступит Германии и займет шестое место. Паритет покупательной способности показывает динамику цен, и они в РФ для населения стали более доступны, сказал «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Григорий Остапкович.

С ректором Тихоокеанского государственного университета Юрием Марфиным (справа) и губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым (слева) Фото: официальный сайт президента РФ

Владимир Путин также допустил, что рост ВВП России по итогам года будет больше 4%, при этом по подушевому показателю РФ еще есть над чем работать. Тем не менее президент выразил уверенность, что ситуация с инфляцией в стране улучшится, потому что все действия ЦБ и правительства как раз направлены на то, чтобы ее подавлять. «Выйдем на целевые показатели, лучше будет», — подчеркнул он.

От представителей бизнеса не мог не прозвучать вопрос про рост ключевой ставки Центробанка до 16%. Один из участников встречи посетовал главе государства на досрочное исчерпание лимитов по программе субсидирования процентных ставок для резидентов территорий опережающего развития. По его словам, это произошло именно из-за роста ключевой ставки. Предприниматель попросил Владимира Путина расширить эту программу. Однако президент не согласился: наращивание льготного кредитования, наоборот, снижает эффективность мер по борьбе с инфляцией. Но Владимир Путин поспешил успокоить собеседника: ставка носит временный характер, по мере подавления инфляции она будет меняться.

Владимир Путин оставил подпись в книге почётных гостей Тихоокеанского государственного университета Фото: официальный сайт президента РФ



— Снижение ключевой ставки возможно, если будет тормозиться инфляционное давление, потому что инфляция у нас в последнее время растет. Но это не галопирующая инфляция (развивается стремительными темпами. — «Известия»), а ползучая. Если Центробанк увидит, что инфляция начала замедлятся, то будет постепенно снижать ставку, но, исходя из риторики ЦБ, пока, по крайней мере в I квартале, этого ожидать не стоит, во втором тоже вряд ли начнется снижение ставки, не раньше III–IV квартала 2024 года, — считает Григорий Остапкович.

Какие льготы ждут дальневосточный бизнес

На этом фоне было еще одно предложение, которое глава государства тоже воспринял скептически — повысить ввозную пошлину на рыбную продукцию. По его словам, это чревато резким ростом цен, и власти держат низкую пошлину на ввоз импортной продукции, чтобы не тратить деньги на субсидирование перевозок и обеспечить прилавки рыбной продукцией. Тем не менее Владимир Путин пообещал поручить Минсельхозу и Минэкономразвития подумать, как обеспечить прилавки магазинов собственной рыбой. В этом контексте Владимир Путин еще раз привел в пример рост цен на яйца в России. Он объяснил это тем, что люди их стали больше покупать, а власти вовремя не сориентировались.

— Начали больше приобретать: яйцо, мясо курицы. И вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали. Бум! И цены полетели, — объяснил российский лидер.

Позитивные изменения ждут перевозки с Китаем. На встрече Владимир Путин поддержал предложение расширить сеть логистических пунктов пропуска на границе с КНР, что удешевит доставку товаров отечественных производителей. На дорогую логистику при доставке товаров в Китай пожаловался участник встречи, бизнесмен Вадим Филатов. По его словам, так теряется конкурентное преимущество на китайском рынке.

На встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа Фото: официальный сайт президента РФ

— Стояла задача выйти на товарооборот свыше $200 млрд. Сделали чуть побольше, $230–240 млрд. Я думаю, что в ближайшее время это будет удваиваться и утраиваться, потому что вся страна перешла на Восточный полигон, торгует усиленно с Тихоокеанским регионом. И помощь в приграничной инфраструктуре нам поможет ускорить проходимость товаров и грузов, а также сократить очереди, — сказал «Известиям» Вадим Филатов.

Важная тема для дальневосточного бизнеса — туризм. Президент интересовался стоимостью гостиниц, пиком загрузки и их востребованностью. Один из его собеседников предложил включить объекты общепита в программу развития внутреннего туризма, и этот вопрос Владимир Путин пообещал обсудить с правительством. Также планируется проработать распространение субсидирования производства модульных гостиниц на Дальнем Востоке в рамках строительного кластера. Кроме того, власти не намерены сокращать вложения в развитие и модернизацию сферы ЖКХ, чего опасались участники встречи. В нынешнем году на это в федеральном бюджете предусмотрено 12 млрд рублей, в 2025-м — уже 150 млрд и столько же в 2026-м.

В каких странах смотрят мультики с Дальнего Востока

Более детально с проектами региона президент ознакомился во время презентации мастер-планов развития дальневосточных городов. В Хабаровске, к примеру, появится объединенная набережная — самая протяженная в ДФО. Ее жемчужиной станет новый Дальневосточный художественный музей. Также там будут межвузовский кампус, речной вокзал, конгрессно-выставочный центр. Аналогичный мастер-план был подготовлен и для Комсомольска-на-Амуре. В городе появятся новые точки притяжения — досуговый центр и парк экстремальных видов спорта.

Во время рабочей встречи с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым Фото: официальный сайт президента РФ



Помимо общественных пространств идет развитие и жилого фонда, которое в этот же день Владимир Путин подробно обсудил с главой региона Михаилом Дегтяревым. По словам губернатора, власти Хабаровского края начнут строительство 1,7 тыс. квартир в рамках программы арендного жилья, причем строительная отрасль края вышла на рекордные показатели за 2023 год — в регионе ввели 517 тыс. кв. м жилья.

Под конец рабочего дня Владимир Путин посетил первую анимационную студию на Дальнем Востоке «Мечталет», которую открыли в 2018 году. Ее работы показывают на сервисах и телеканалах не только в РФ, но и в Китае, Казахстане, Белоруссии и Таиланде. Там глава государства получил в подарок кофту и рюкзачок, ему также показали мультфильм о чудесах Хабаровского края и в завершение попросили расписаться на постере.

Под конец дня президент решил пообщаться с представителями прессы. При этом во Всероссийский день заповедников и национальных парков, который как раз отмечается 11 января, он объявил о запуске сайта nature.kremlin.ru, который познакомит всех желающих с деятельностью российских заповедников. Путин напомнил, что в РФ 13% всей территории находится под той или иной системой государственной защиты. Теперь люди смогут ознакомиться с работой заповедных зон и увидеть уникальную природу флоры и фауны благодаря кадрам с фотоловушек и видеокамер.